Skandal evroligaškog džina, suspendovan je na tri meča: Pobjesnio na antidoping kontrolu, sad je kažnjen!

Krist Kumađe će morati na "hlađenje" u Njemačkoj.

Izvor: MN PRESS

Nevjerovatna scena desila se na meču evroligaša u Njemačkoj pošto je gorostasni centar Albe iz Berlina Krist Kumađe napao predstavnika doping kontrole! Na kup utakmici između Albe i Kralshajma bili su košarkaši tima iz Berlina nervozni jer su gubili 62:50 nakon tri četvrtine. Na pauzi dok je trener Izrael Gonzales crtao taktiku, odjednom se tu pojavio nepoznati čovjek.

Prema pravilima Košarkaškog saveza Njemačke, zaposleni u doping kontroli može da između treće i četvrte četvrtine priđe klupi i da odluči koji će košarkaš poslije meča na doping test. Sada je on očigledno želio da tu odluku saopšti, a Krist Kumađe ga je odgurnuo!

"On se ugurao u krug igrača tokom govora trenera, čak je gurao neke igrače sa strane. Oni su ga izgurali van. Kontrolor je trčao oko kruga, želio je da se vrati unutra. Jedan ga igrač odgurne, zatim mu Kumađe gestom daje do znanja da ode. Kontrolor ga u tom trenutku udario po glavi", ispričao je svoju verziju priče direktor Albe Marko Baldi. On je takođe ušao u lični sukob sa kontrolorom i istakao je da je takvo ponašanje neprihvatljivo.

Na kraju je deblji kraj izvukao visoki centar iz Čada koji je dobio suspenziju na tri meča i mora da plati kaznu od 2.000 evra. Kumađe je visok 221 centimetara i postoa je simbol Albe u kojoj igra od 2021. godine. U Evropu je došao 2020. kada je iz razvojne lige stigao u Estudijantes, a poslije toga je igrao za Avtodor Saratov. U razvojnoj ligi je bio defanzivac godine, a sa Albom do sada ima dvije titule šampiona Njemačke i jedan njemački kup. Rođen je u Ndžameni, a sa 16 godina je prebjegao u Senegal. Tu je primijećen od strane skauta i prebacio se u srednju školu u Ameriku. Upisao je koledž Florida, četiri godine igrao u NCAA, ali nije stigao do NBA lige. Ovo mu je peta evroligaška sezona, a njegova Alba je za sada upisala samo jednu pobjedu u posljednjih pet mečeva.