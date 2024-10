"Dočekaće Željka Obradovića, sjetiće se svega": Biće to poseban meč i za Žoca i za 13.000 navijača u Istanbulu!

Fenerbahče dočekuje Partizan u petak, a trener domaćih Šarunas Jasikevičijus biranim riječima govorio je o svom prijatelju i učitelju, Željku Obradoviću.

Izvor: MN PRESS

Fenerbahče dočekuje Partizan u petak, u jednom od derbija kola Evrolige, od 18.45, na terenu na kojem je trener crno-bijelih Željko Obradović pisao istoriju. Na klupi tima koji je "Žoc" vodio do titule prvaka Evrope sada sjedi njegov prijatelj i bivši igrač, Šarunas Jasilkevičijus, koji dobro zna šta da očekuje od utakmice u petak.

"Čeka nas težak meč. Partizan je veoma dobar protivnik, koji igra dobru košarku. Imaju posebno veoma efikasne bekove. Naši navijači će ponovo imati priliku da dočekaju Željka Obradovića i da se sjete uspjeha svog kluba pod njegovim vođstvom", rekao je Jasikevičijus.

Fenerbahče je prije dva dana tijesno pobijedio Makabi kod kuće (82:82) i dočekuje meč sa skorom 4-2. Crno-bijeli su na učinku 2-4.

"Želimo da napredujemo i da timski pobjeđujemo. Postoji mnogo tačaka po kojima možemo da rastemo kao tim i moramo da budemo strpljivi i da igramo tako da uključimo sve igrače", dodao je Jasikevičijus.

Naravno, Željko Obradović vodiće ekipu sa posebnim emocijama, bez obzira na to što nije malo puta gostovao Feneru nakon rastanka 2020. godine. Na klupi velikana iz Istanbula sjedio je sedam godina, od 2013. do 2020. i bio je to bez premca najuspješniji period u istoriji Fenera. Zato će dobiti sigurno i poseban doček, kao i uvijek.

Fenerbahče dočekuje utakmicu bez dvojice važnih igrača, plejmejkera Skotija Vilbekina koji je pokidao ukršteni ligament koljena još u prvom kolu, kao i bez Sertača Šanlija, koji nije igrao od 4. kola.

