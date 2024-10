Moka psovao sudije, pa pomenuo Bodirogu: "Ko je taj? Srbin? Zabole ga..."

Legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić ne miri se sa sudijskim krađama na mečevima Zvezde i Partizana.

MN PRESS

Danima će se pričati o sudijskim odlukama u Evroligi - Crvena zvezda poražena je od Žalgirisa, Partizan je izgubio od Monaka, a utisak je da su na štetu srpskih klubova donesene odluke koje su odlučile ishode tih utakmica. Stizali su protesti sa obje adrese, oglasio se i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović. Niko nije bio oštar kao Zoran "Moka" Slavnić.

Čuveni košarkaš, jedan od najlegendarnijih igrača u istoriji Crvene zvezde, nije birao riječi kada je komentarisao suđenje u Evroligi, arbitre koji dijele pravdu na mečevima Zvezde i Partizana, ali ni Dejana Bodirogu, nekadašnjeg srpskog košarkaša.

"Je***u im majku tim sudijama, aktiviraću se i idemo do Haga. Mi smo zemlja košarke, go*na jedna, bre. Sedam dana ranije ojade nas protiv Barse. I Partizana ojade. Aktiviraću se i je***u im mamu u ULEB ligi, toj go*narskoj ligi", rekao je Zoran Slavnić za "MaxbetSport".

Čuveni Moka posebno je bio kivan na nekadašnjeg košarkaša Dejana Bodirogu, sada jednog od čelnih ljudi Evrolige.

"Dejan Bodiroga, ko je to? Je li taj Srbin? U čemu je štos? Koji su ku*ac uveli onaj VAR? Opet donesu pogrešnu odluku. Ta trojica su krš sudije, možda i nisu namjerno pokrale. A nekako su krš samo protiv Zvezde? Koliko sam čuo, bio je dobar igrač taj Bodiroga. Pjevali smo mu, a sad šta ćemo? Sje**o je slogan: “Mi imamo našeg boga, ime mu je Bodiroga”… Kad budemo imali našeg čovjeka, biće poštenije. On se neće posvađati ni sa kim. Voli da putuje, bježi od kuće, pa se uhvatio te funkcije. Briga ga da se oglasi. Budi pošten, ne moraš za nas da budeš. Zabole ga za druge, on je partizanovac, a i njima je je*ao majku", rekao je Slavnić.

Po riječima nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde regularnost zavisi od novca, ali i od sankcija Rusiji!

"Sad nam dolazi Panatinaikos, biće sra*a ako izgubimo. Poslao sam poruku podrške mom prijatelju Drčeliću, poruku da izdrži. Kad uđe velika kinta, regularnost je slabija. Možda je samo slučaj, da su pokrali i nas i Partizan. Ne računam da je mogao da računa Partizan da dobije Monako. Malo su sudije pretjerale. Nemamo autoritet i respekt. Mi smo mali, ali smo zemlja košarke. Možda da uvedemo sankcije Rusijama, pa bude bolje? E nećemo", zaključio je Moka.







