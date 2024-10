I šta ćemo sad, na giljotinu da idemo!? Željko Obradović podigao ton na konferenciji!

Trener Partizana oglasio se poslije utakmice protiv Monaka.

Trener Partizana Željko Obradović rekao je poslije poraza od Monaka u "Pioniru" (74:79) da je drugi dio meča primjer kako bi njegov tim trebalo da igra, a prvi kako ne bi trebalo. Do poluvremena crno-bijeli su imali dvocifreni zaostak, u nastavku su preokrenuli, ali na kraju nisu imali rješenje za Majka Džejmsa, meč-vinera.

"Bilo bi dobro da igramo kako smo igrali u drugom dijelu. Koncentracija nam je bila prije toga na drugim mjestima, a igrači to moraju da shvate. Kada smo postavljali utakmicu znali smo da je ofanzivni skok veoma važan za igru Monaka, kao i njihova igra 'jedan na jedan'. U prvom dijelu to smo branili slabije, u drugom mnogo bojle, zato smo se i vratili. Na kraju su odlučili mali detalji. Na jedan razlike za njih imali smo odlično izgrađen šut Bonge. Pogodak ili ne, dovodi do konsekvenci, na kraju smo izgubili, ali sigurno bi trebalo da vidimo dobre stvari iz drugog poluvremena i da insistiramo na tome", rekao je Obradović.

Šta je rekao košarkašima u pauzi?

"Rekao sam im u poluvremenu da imaju koncentraciju na potpuno bespotrebne stvari i da je potrebno da igraju košarku. Sve se igra na jednu loptu, to je suština u Evroligi, da poštuješ svaku loptu, i u prvoj i u zadnjoj sekundi. Nažalost, bilo je ishitrenih šuteva u prvom dijelu, u drugom neuporedivo bolje, bilo je i tu nekih situacija, ali šta je - tu je, idemo dalje".

Upitan za razliku u broju izvedenih slobodnih bacanja, "Žoc" je kratko komentarisao...

"Ne bih ulazio u razliku u bacanjima, ali to je posljedica njihove igre 'jedan na jedan'. Na kraju smo ih pobijedili u skoku, ali slaba vajda. Na kraju nije dobar podatak da smo imali 11 izgubljenih lopti. I kada se pogleda naš šut za tri poena, mnogo je bolji od njihovog"...

Bio je upitan Obradović da li su promašaji i izgubljene lopte u nastavku posljedica pritiska, uz konstataciju da "njegov tim nije neiskusan".

"Mi smo drugi najmlađi tim u Evroligi, da li je to dovoljno da nismo mladi, ne znam. Bilo je situacija da se Vanji isklizne lopta, ne možemo da mu zamjerimo, to je to. Druge situacije, možda su bila još neka dva rješenja, neki ishitreni šut i bilo je jedno ishitreno dodavanje i jedan posjed, mali Pokuševski kada mu je ispala lopta na penalu. To imam u memoriji. Sve ostalo ne može da se poredi s prvim dijelom meča"

Na pitanje o "vezanim" porazima kod kuće (Virtus, pa Monako), Obradović je na momenat podigao ton. "I šta ćemo da radimo? Direktno na giljotinu ili šta? Ko je planirao, naravno da nismo planirali, nema plana, Evroliga je, igraš protiv izvanrednih protivnika, planiraš da daš sve od sebe, ekipa nije u prvom dijelu dala sve od sebe. Kakve ima veze da li igraš kod kuće ili na strani? "Ne sjećam se da je neko nekoga pobijedio veoma lako, možda Barselona protiv Efesa, sve ostalo su teške utakmice, nastavićemo da se borimo, prošlo je tek šest kola. Ima još 28 i to je to"

