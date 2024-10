Samo jedan Obradović će se radovati u Pioniru: Partizan traži iskupljenje, ali mora da riješi jedan problem

Partizan dočekuje Monako u Pioniru, oba tima traže pobjedu poslije poraza u prošlom kolu.

Obradović na jednoj, Obradović na drugoj strani, jedan trener sa tim prezimenom radovaće se u Beogradu večeras, drugi će da tuguje u hali Pionir (20.45). Sa jedne strane Željko, sa druge Saša, na terenu košarkaši Partizana i Monaka u šestom kolu Evrolige gdje oba tima traže trijumf poslije iznenađujućih poraza u prethodnoj rundi.

Srpski tim je u Areni izgubio od Virtusa, tima koji ima samo jedan trijumf u šest kola, dok je Monako u francuskom derbiju poražen od raspucanog Pariza sa Ti Džej Šortsom. To je svakako motiv više i za jedne i za druge, pošto ne žele da upišu drugi poraz u nizu u elitnom takmičenju.

Ko je favorit? Kladionice prednost daju Partizanu koji je trenutno na skoru 2-3, dok je Monako na 3-2. U gostujućem timu sigurno neće biti povrijeđenih Nika Kalatesa i Furkana Korkmaza dok se kod domaćina očekuje da Karlik Džouns ipak zaigra jer se oporavio od povrede brže nego što se očekivalo. Frenk Nilikina je pod upitnikom zbog bolesti.

Partizan vodi u međusobnom skoru

Partizan vodi u međusobnom skoru

Pred meč u Pioniru oglasio se i Željko Obradović. Imao je samo riječi hvale na račun rivala.

"Ekipa Monaka je ostala u nepromijenjenom sastavu što je najvažnije. Doveli su dobra pojačanja, imajući u vidu rezultate iz posljednje dvije godine jasno je sa kim igramo. Moramo da odigramo na visokom nivou ako želimo da pobijedimo", rekao je Obradović i dodao da je Mitar Bošnjaković iskrenuo zglob na treningu.

Kada je u pitanju međusobni skor Partizan vodi sa 3-1. Prvi meč odigran je 5. januara 2023. godine u Beogradu (100:80), pa je i u Monaku Partizan dobio 7. aprila iste godine (88:84). Prošle sezone je Partizan slavio u srpskoj prestonici (89:85), a jedini trijumf francuski tim ostvario je u njihovom posljednjem duelu 31. januara ove godine (85:70).

Zašto se igra u Pioniru?

Željko Obradović

Meč se igra u hali Pionir, a ne u beogradskoj Areni? Zašto? Zbog teniskog turnira Beograd open koji se od 2. do 9. novembra igra u najvećoj srpskoj dvorani. Tako da je moralo da dođe do "premještaja". Dobra vest za Partizan je što je to samo za jedan evroligaški meč, loša je što su navijači nezadovoljni, jer vlasnici sezonskih ulaznica sa nivoa 400 neće moći da uđu u Pionir.

"Najiskrenije mi je žao što smo morali da izađemo iz Arene s obzirom na godišnje karte i kapacitet dvorane, ali to je bila viša sila, nije moglo ništa da se uradi. Sad šta je tu je, tu smo. U Pioniru smo igrali, igrači poznaju halu. Nema tu velike priče oko toga, mnogo mi je žao što ljudi koji su kupili godišnje karte neće moći da budu tu. Rekao sam da je to viša sila, klub ništa nije mogao da uradi. Predsjednik kluba i ja lično smo probali da zovemo neke bitne ljude, da probamo da nam dozvole da odigramo utakmicu sutra uveče u Areni, ali nije bilo moguće zbog pravila ATP turnira. Mora mnogo ranije da se sve postavi. Tako da još jednom mi je žao. Ne znam kako je moglo da se napravi da svi budu zadovoljni. Jer ovo je ogromna razlika, to je trećina kapaciteta Arene", rekao je Obradović.

I Partizan i Crvena zvezda igraju u Pioniru, a iz Evrolige je najavljeno da će ti mečevi da budu pod lupom i da će da se prati svaki pogrešan potez od strane delegata...

Na šta Partizan mora da obrati pažnju?

Na šta Partizan mora da obrati pažnju?

Gledajući statističke parametre u dosadašnjih pet kola Evrolige Partizan će morati da nađe način da sredi probleme u skoku, to je najveća boljka ekipe Željka Obradovića. Posebno ako se uzme u obzir da je Monako trenutno na prvom mjestu Evrolige po ofanzivnim skokovima (13,6 po meču) i 11. po defanzivnim (23 po meču). Primjera radi Partizan je na 17. mjestu po skoku u napadu (8,4), a 18. je po skoku u odbrani (19 po utakmici).

Prednost Partizana je šut za tri poena, pošto je trenutno prvi u elitnom takmičenju po procentu šuta za tri (42,6 odsto), četvrti je po asistencijama (18,2) i treći po ukradenim loptama (7,2 po utakmici). Moraće plejmejkeri da obrate pažnju i na izgubljene lopte, jer je Monako na prvoj poziciji po tome, ima najmanje "prodatih lopti" u ligi (8,8). Monako se u sezoni posebno muči sa trojkama (33,9 odsto) i sa slobodnim bacanjima (67 odsto).







