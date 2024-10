Partizan i Crvena zvezda pod lupom Evrolige!

Partizan i Crvena zvezda moraće da paze posebno na organizaciju mečeva u Pioniru...

Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezdanalaze se pod lupom Evrolige. Čelnici elitnog takmičenja sa posebnom pažnjom pratiće duele srpskih "vječitih" u narednim utakmicama zbog toga što se igraju u Pioniru, a ne u beogradskoj Areni.

Zbog prebacivanja u manju dvoranu navijači se već danima bune, jer oni koji imaju karte za nivo 400 u Areni neće biti u mogućnosti da prate mečeve svojih klubova usljed kapaciteta. Jasno je da je i manja dvorana veći problem za organizaciju utakmica koje slijede.

Podsjetimo, do pomjeranja je došlo zbog teniskog turnira Beograd open (od 2. do 9. novembra) na kom će učestvovati veliki broj igrača iz samog vrha "bijelog sporta", ali to znači i da će navijači košarkaških klubova morati da se snalaze za praćenje utakmica.

Partizan ima jedan meč u Pioniru, protiv Monaka u srijedu 30. oktobra (20.45), dok Crvena zvezda u hramu košarke igrati prvo 1. novembra protiv Panatinaikosa (20.00), pa onda i protiv Albe 7. novembra (19.00).

