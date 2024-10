Željko i Partizan u problemu pred Monako: Zvali smo neke bitne ljude, nije bilo moguće da nam dozvole!

Partizan će se sastati sa Monakom, ali pred mnogo manje navijača nego što je uobičajeno za Evroligu.

Košarkaši Partizana će u srijedu uveče igrati sa Monakom na domaćem terenu, ali će ekipa Željka Obradovića biti domaćin u "Pioniru". Zbog toga mnogo navijača koji imaju sezonske karte neće moći da prisustvuju ovom meču, a šef struke crno-bijelih se zbog toga više puta izvinio navijačima.

Što se tiče Monaka, jasno je kakva je to ekipa kada se pogledaju rezultati iz prethodnih sezona.

"Ekipa Monaka je što je najvažnije ostala u nepromijenjenom sastavu. Doveli su stvarno dobra pojačanja, imajući u vidu rezutlate posljednje dvije godine onda je jasno sa kim igramo. Biće potrebno da odigramo na veoma visokom nivou ako želimo da pobijedimo", rekao je u uvodnom izlaganju Željko Obradović, a onda je otkrio da su tri igrača pod upitnikom za ovaj meč: "Zdravstveni bilten? Juče nije trenirao Frenk jer se osjećao loše i jutros je na treningu iskrenuo zglob Mitar Bošnjaković, Aleksa Dimitrijević je bolestan već par dana, svi ostali su zdravo i dobro."

Zajedno sa upravom kluba Željko Obradović je uradio sve kako bi bilo omogućeno Partizanu da odigra meč sa Monakom pred svojim navijačima u "Areni", ali to nije bilo moguće zbog pravila ATP. Da podsjetimo, u Areni se igra "Serbia open", turnir iz serije 250.

"Najiskrenije mi je žao što smo morali da izađemo iz Arene s obzirom na godišnje karte i kapacitet dvorane, ali to je bila viša sila, nije moglo ništa da se uradi. Sad šta je tu je, tu smo. U 'Pioniru' smo igrali, igrači poznaju. Nema tu velike priče oko toga, mnogo mi je žao što ljud koji su kupili godišnje karte neće moći da budu tu. Rekao sam da je to viša sila, klub ništa nije mogao da uradi. Predsjednik kluba i ja lično smo probali da zovemo neke bitne ljude, da probamo da nam dozvole da odigramo utakmicu sutra uveče u Areni, ali nije bilo moguće zbog pravila ATP turnira. Mora mnogo ranije da se sve postavi. Tako da još jednom mi je žao. Ne znam kako je moglo da se napravi da svi budu zadovoljni. Jer ovo je ogromna razlika, to je trećina kapaciteta Arene", otkrio je Obradović.

Na kraju je dobio pitanje o brojnim komentarima nezadovoljnih navijača u vezi s tim što neće moći da dođu u halu iako imaju sezonske ulaznice. "Dobro, navijači su ti koji treba da komentarišu, sačuvaj me Bože da ja to komentarišem. Vjerovatno bih se onda preselio na tribine ne bih sjedio na klupi. Svako ima pravo da daje komentare kako misli da treba i ono što osjeća. To je valjda sloboda mišljenja i govora koja mora da bude prisutna", završio je Obradović.

Krilni centar Ajzea Majk se konačno vraća u tim, a nakon što je rekao da "nije na 100 odsto, ali smatra da može da pomogne timu" i on je analzirao Monako.

"Oni se bore, sjajni su ofanzivnom skoku, trenirali smo to da izbacimo protivnika iz reketa i da zaštitimo svoj obruč cijele nedjelje. Očekujem veliku bitku. Uzbuđen sam, jer sam vidio koliko je energije donijelo možda 500 navijača na meču sa Makabijem", istakao je Majk.