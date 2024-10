"Kazniće me sigurno, neću više da pričam!" Nemanja Nedović: Sve je već rečeno!

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović govorio je za medije dan nakon poraza od Žalgirisa u Kaunasu, uz sporan sudijski kriterijum.

Nisu željeli da ćute ni košarkaši - imao je komentar iskusni Nikola Kalinić, jedan od lidera ekipe, ali i Nemanja Nedović, Zvezdino dijete. Po riječima beka koji igra u sjajnoj formi na početku sezone Evroliga će ga kazniti zbog komentara na račun suđenja, pa dan poslije meča nije želio opet time da se bavi.

"Dolazi nam šampion Evrope, mislim da nije potrebna veća motivacija od te. Igramo pred domaćom publikom ovdje u Pioniru, gdje je sve bliže i napravi se dobra atmosfera. Imamo svoje šanse, samo treba da uđemo u meč agresivno i u odbrani u napadu", rekao je za početak Nemanja Nedović i odmah se osvrnuo na meč u Kaunasu:

"Slegle su se emocije... Sve je rečeno. Klub je rekao svoje, mi smo rekli svoje. Kazniće me sigurno, neću još više da povećavam tu kaznu. To je to. Zaboravljamo tu utakmicu i okrećemo se sutrašnjoj."

Da li će dešavanja u Litvaniji razočarati ili motivisati igrače Crvene zvezde?

"Može samo da nas motiviše. Ja mislim da ako smo pravi, da će nas motivisati. Da izvučemo iz toga dodatnu energiju, da sutra pobijedimo, izvučemo maksimum iz duplog kola", rekao je Nedović i dodao:

"Žao mi je što neće moći svi da dođu na utakmicu u Pionir, ali sigurno će biti vatrena atmosfera. Stvarno se nadam da će i naši navijači prepoznati trenutak, da će pokazati da smo ipak gospoda, da neće biti nikakvih incidenata. Ovaj klub i oni to zaslužuju."

Crvena zvezda je preživjela bolne poraze od Barselone i Žalgirisa, uz velike greške sudija, pa je i zbog toga trenutno daleko od vrha Evrolige. Pričao je o tome Nemanja Nedović, uz napomenu da je njegova ekipa zasluženo izgubila meč od Real Madrida.

"Real je bio realan poraz i sada umjesto 5-1 mi smo na 3-3. Žao mi je. Stvarno mi je žao, ali šta da se radi", rekao je Nemanja Nedović. Podsjećamo, pet pobjeda bi u ovom trenutku bilo dovoljno za diobu prve pozicije na tabeli Evrolige, dok tri pobjede nisu dovoljne ni za mjesto među deset najboljih timova, odnosno plasman na poziciju koja vodi u doigravanje.

Nedović se osvrnuo i na svoju formu, odnosno dobre procente šuta na početku sezone.

"Sad ćemo analizirati i odbranu i napad. Bitno mi je da se odmorim dobro. Mislim da ću odmoran pronaći prava rješenja. Ne brinem se toliko oko njih, više oko nas", istakao je Nedović i dodao:

"Ove godine, što se tiče koševa i obručeva, mislim da su svi isti, na svakom terenu. Nije neka velika razlika. Moje samopouzdanje je uvijek na visokom nivou i to je najbitnije. Sad, da li je lopta ovakva ili onakva, to me stvarno ne interesuje previše. Fokusiran sam, igram rasterećeno."