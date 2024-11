Osman otkrio, zvao ga je Partizan: Željko ga tražio, ali jedna stvar presudila na Atamanovu stranu!

NBA igrač je imao ponudu Partizana, ali...

Panatinaikos u petak igra u Beogradui to u "Pioniru" sa Crvenom zvezdom. Aktuelni prvak Evrope počeo je sezonu sa četiri pobjede i dva poraza, a jedno od pojačanja u odnosu na prošlu sezonu je i Džedi Osman. Dugogodišnji NBA košarkaš vuče korijene odavdje, tečno priča srpski, a sada je otkrio da je bilo moguće da zaigra u Srbiji! Zvao ga je Partizan!

"Jeste, bilo je priče, ali sve se toliko brzo desilo u vezi sa mojom karijerom. U to vrijeme sam očekivao da li ću imati neke ponude iz NBA, da li će neki timovi htjeti da me uzmu. Već je bilo septembar, 11,12,13... Već sam počeo da se uznemiravam zbog toga, zato što je sezona počinjala u Evroligi, već su svi napravili ekipe, a ja nisam znao šta će da se desi. Tada kada sam pričao sa menadžerima, rekli su mi da je Partizan jedan od tih koji bi voljeli da me imaju u timu, ali su za to vrijeme već bile priče i sa Panatinaikosom. Bili su priče sa Partizanom, čuo su se bili i sa Savićem, ali na kraju sam se dogovorio sa Panatinaikosom", rekao je Džedi Osman u intervjuu za "Sportal".

Dobro poznaje evropsku košarku turski bek i jasno mu je ko je Željko Obradović. Ipak jedna od stvari koje su presudile da se ipak nađe u Atini, a ne u Beogradu je i to što je od ranije poznavao trenera Ergina Atamana i imao je sjajno iskustvo u radu sa njim.

"Željko Obradović je jedan od najboljih trenera u Evropi. Sa jedne strane sam imao Ergina Atamana, trenera sa kojim radim dugo godina, posebno u reprezentaciji, već od 2014, a sa druge strane je bio Obradović, koji je u karijeri osvojio sve i svašta. Naravno, raditi za oba trenera je za mene predstavljalo veliku sreću. Odlučio da radim sa trenerom Atamanom, zato što ga znam dugi niz godina, znam njegov sistem, znam kakvu košarku voli da igra, tako da sam zbog toga malo više otišao na tu stranu. Najviše zato što je prošle godine osvojio Evroligu sa Panatinaikosom. Znam šta očekuju od ekipe i ja sam htio da igram za Panatinaikos da bih imao šansu da osvojim opet Evroligu sa njima. To je bilo to. Naravno, sa druge strane, raditi sa Željkom Obradovićem... Ne znam, ako pitate bilo kog igrača u Evroligu, svi bi rekli valjda da bi htjeli da rade sa njim", istakao je Osman.