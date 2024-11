"Taksista nam je rekao da je Motli u Beogradu": Nova prijetnja vlasnika Hapoela upućena Zvezdi!

Džonatan Motli je navodno viđen u Beogradu i na korak je od potpisa za Crvenu zvezdu, čiji direktor demantuje pregovore.

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press/Profimedia

Gdje je Džonatan Motli i da li će karijeru nastaviti u Crvenoj zvezdi? Uvjereni su u taj scenario u njegovom Hapoelu, dok iz Crvene zvezde demantuju da su u pregovorima sa Amerikancem, a saga se nastavlja... Sada je Ofer Janaj, bogati vlasnik kluba iz Izraela, objasnio za "Mozzart Sport" da su mu iz Dubaija demantovali da je Motli blizu potpisa za njih, dok dobijaju s druge strane jake insinuacije da je u Beogradu.

"Mi smo trenutno u Beogradu. Klub je u Beogradu i dok smo se vozili taksijem, isti taj taksista nam kaže da je on tokom dana vozio Motlija i da je i on u Beogradu. Zvao sam Miška Ražnatovića da vidim da li je on imao sastanak sa Motlijem i on mi kaže da je mislio da sam ja u Beogradu zbog Motlija i da ćemo ovdje imati sastanak što se naravno nije desilo jer trenutno nemamo komunikaciju sa njim. Nadam se samo da će se Džonatan Motli urazumiti i da će shvatiti da ima vlasnika kluba koji ga voli i da će uvidjeti da mu njegov agent samo škodi karijeri", ispričao je Ofer Janaj.

Prema njegovim riječima, ne može da shvati da neko "želi da naudi njemu i njegovom klubu" i da zbog toga može da bude "veoma nezgodan i strog", pošto je uložio više od 20 miliona u projekat Hapoel Tel Aviv. "Neću dozvoliti nikome da ugrozi klub. Ne može da se desi, posebno ne agentu koji šteti sopstvenom klijentu...", dodaje on.

Izvor: Ahmet Okatali / AFP / Profimedia

Takođe, vlasnik Hapoela ističe da je to klub koji "raste" i "čije vrijeme dolazi" jer smatra da slijede veliki problemi za Makabi, dok uz to prijeti i Crvenoj zvezdi da će "otkupiti sve ugovore njenih igrača i besplatno će ih dati Partizanu".

"Ako ga vidite na ulicama Beorgada, recite da ga zove vlasnik koji ga i dalje poštuje i vjeruje da će se urazumiti", zaključuje on.

Podsjetimo, Džonatan Motli je prije nekoliko dana napustio Hapoel iz Tel Aviva sa kojim ima ugovor na još dvije godine, a nada se da će dobiti raskid usljed nepovoljne političke situacije u Izraelu. Kao nova destinacija za sjajnog centra prije svega se spominje Crvena zvezda, ali i neki drugi klubovi iz Evrolige.