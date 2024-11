"Dovešću igrače Zvezde i pokloniću ih Partizanu, neka se ne za*ebavaju sa mnom": Vlasnik Hapoela zaprijetio!

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj poslao je oštru poruku Crvenoj zvezdi zbog Džonatana Motlija...

Izvor: Printscreen/Instagram/Ofer Yannay/MN Press

Crvena zvezda traži centra, neophodna je reakcija zbog povrede Džoela Bolomboja. Vidjelo se to i u porazu od Panatinaikosa i Žalgirisa koliko im to nedostaje. Prethodnih dana pojavile su se spekulacije da je Džonatan Motli taj igrač i da će on pojačati klub sa Malog Kalemegdana. Problem je što ima ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva koji nema namjeru da ga pusti.

On je tražio raskid ugovora, tamošnji mediji tvrde da će u Beograd, a zbog toga je reagovao vlasnik kluba Ofer Janaj koji je zaprijetio crveno-bijelima, bilo je priča i da je poslao milionske ponude igračima Zvezde kao odgovor na to. "Ne, nisam poslao te ponude, ali sam rekao da ako oni odvedu mog igrača, da ću da pošaljem kontraponude za sve njihove zvijezde. Ne znači da će željeti da dođu i da igraju za Hapoel, ali ću ih uzeti da mogu da idu gdje hoće. Možda mogu besplatno da ih prepustim Partizanu", rekao je Janaj za "Sport klub".

Prepričao je i detalje razgovora sa centrom i šta se desilo. "U srijedu mi je prišao njegov agent i rekao da želi da ide zbog rata. Pitao sam ga na šta misli, jer momak izlazi po Tel Avivu, ima toliko djevojaka, svako veče izlazi, žurke, uživa, stavlja sve na društvene mreže, kako odjednom sad rat? Rekao sam mu da može da ostane u Beogradu ako mu je to problem. Odgovorio mi je da Motli odmah želi da ide. Rekao sam mu da me ne za*ebava, dok je on ponavljao da želi da ide samo zbog rata. Sve to je baš čudno i rekao sam da je neprihvatljivo."

"Nisam tip sa kojim se treba za*ebavati"

Izvor: Printscreen/Instagram/Ofer Yannay

Sportski direktor Zvezde Milan Dozet izjavio je da te priče nisu tačne i da Zvezda ne želi Motlija. "Ima ugovor od 1,5 miliona dolara sa mnom, Zvezda mu je ponudila 2,1 ili 2,2 miliona, tako nešto i to je informacija koju smo dobili od više izvora. Čuo sam izjavu sportskog direktora, mislim da je to rekao kako bi ispunio pravni aspekt. Ako nije tako, ako stvarno naprave korak unazad i naprave tu odluku... Ako počnu da me poštuju, možemo onda da budemo prijatelji."

Istakao je da voli Srbiju i Srbe i da je dobio mnogo poruka od navijača Zvezde. "Mnogi klubovi hoće da dovedu Motlija, odličan je igrač, ali je vrijeme za to bilo u junu kada smo ga mi potpisali. Tada se sklapaju dogovori, poslije toga ugovori moraju da se poštuju, ne može niko da radi van toga i to je očigledno. Svi koji žele da se okome na izraelske timove zbog rata... Da li to znači da mi možemo da uzimamo igrače ruskim timovima jer i oni ratuju?"

Nije htio da prihvati priče ni o eventualnom plaćanju obeštećenja od strane Zvezde za Motlija. "Ne želim da Zvezda plati, već da poštuju mene, sport i da se utakmice dobijaju na terenu. Činjenica je da su uradili nešto ilegalno i dobro je što su napravili korak unazad. Nisam tip sa kojim se treba za*ebavati, to je jednostavno. Poslovan sam čovjek, izgradio sam biznis od nule i to ne može bez znanja kako se rukovodi biznisom. I dalje želimo Motlija, naš je igrač. Zbunio se, nije to meni važno. Ostaće i igraće za nas, plaćamo ga prilično dobro", zaključio je Janaj.