Crvena zvezda dovodi reprezentativca Srbije?

Srpski fudbaler bio bi idealno pojačanje za odbranu Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde završili su polusezonu u kojoj su dominirali Superligom Srbije i na evropskoj sceni se takmičili protiv najboljih evropskih klubova u Ligi šampiona, ali za čelnike nema čak ni nekoliko dana odmora. Dok će igrači ponovo u trenažni proces prvih dana januara, sportski sektor mora da radi bez prestanka - kako se može čuti, trenutno se radi na potpisu ugovora sa reprezentativcem Srbije Milošem Veljkovićem.

Iskusni defanzivac i dugogodišnji član nacionalnog tima već godinama je jedna od želja Crvene zvezde, a glasine su "podgrijane", kada je viđen na meču košarkaškog kluba u Beogradskoj areni protiv Partizana.

Veljković je košarkaški meč gledao sa crveno-bijelim šalom oko vrata, jasno signalizirajući da je navijač. A uskoro bi mogao da ima sasvim drugačiju ulogu...

Milošu Veljkoviću na kraju sezone ističe ugovor koji ima sa Verderom iz Bremena, čiji je član od 2016. godine. Ipak, ove sezone je potpuno u drugom planu i jako teško dobija minute na terenu, pa je sasvim očekivano da razmišlja o promjeni sredine i novom timu za koji bi u budućnosti mogao da nastupa.

Zvezda u tome vidi svoju šansu, posebno kada se ima u vidu aktuelna situacija sa štoperima. Kapiten Uroš Spajić već je prošao zenit karijere, iskusni Miloš Degenek će uskoro napustiti klub, Vanja Drkušić igra kao pozajmljeni fudbaler Zenita, dok su Naser Điga i Stefan Leković igrači od kojih klub očekuje zaradu u narednim prelaznim rokovima.

Zbog toga Veljković djeluje kao idealno pojačanje, posebno kada se ima u vidu da bi Zvezda u januaru ili za pola godine mogla da ga dobije besplatno. Nema sumnje da bi on bio jedan od stubova odbrane u narednom periodu, jer bi crveno-bijelima donio ogromno iskustvo iz najjačih evropskih liga.

Ponikao je u Bazelu za čije je mlađe kategorije igrao punih 11 godina, a zatim je postao član Totenhema gdje je stigao i do prvog tima. Išao je na pozajmice u Midlzbro i Čarlton prije nego što se preselio u Verder, za koji igra već godinama, računajući tu i jednu sezonu u "Cvajti". Uz to, Miloš je bio šampion Evrope sa reprezentacijom Srbije do 19 godina i šampion svijeta sa timom do 20 godina, a za seniorsku selekciju odigrao je 35 mečeva - uz nastupe na tri velika takmičenja.

Bonus video:

Pogledajte 00:45 FK Crvena zvezda, FK Milan, San Siro, navijači, incident Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)