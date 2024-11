Sferopulos vjeruje da je Đoković donio sreću ekipi, spomenuo i Plavšića: Trudi se da ne čita šta pišete o njemu

Janis Sferopulos je bio zadovoljan izdanjem svog tima u susretu sa Albom.

Crvena zvezda pobijedila je Albu 91:72. Pionir je kao i uvijek bio krcat navijača koji su imali važnu ulogu u ovom meču, a crveno-bijeli su uz njih uspjeli da upišu novu pobjedu u Evroligi i sada ima skor 4-4. Poslije sjajne i ubjedljive pobjede, trener Janis Sferopulos je iznio utiske.

"Želim da čestitam našim igračima koji su dominantno igrali utakmicu. Vodili smo od početka i igrali smo agresivno cijelu utakmicu. Alba je tim koji zna da se vrati, ali mi smo kontrolisali igru. Cilj je bio da imamo dvocifrenu razliku, razigrali smo ekipu, šest igrača je imalo dvocifren učinak, 24 asistencije i 11 izgubljenih lopti, to je izuzetno bitno za nas. Razgovarali smo sa igračima i zaključili da moramo da čuvamo loptu kako ne bi došlo do lakih poena. Nastavljamo, dug je put, važno je to što smo se vratili na pobjednički kolosijek, ali moramo da se borimo i na drugim utakmicama. Moram da se zahvalim navijačima, oni su naš šesti igrač - napravili su odličnu atmosferu", započeo je.

Jedan segment igre je zasmetao treneru tokom meča, bio je to ofanzivni skok. "Ne mislim da ne znaju gdje da stanu, igraju košarku, dakle znaju. U pitanju je bila doza agresivnosti i možda manje komunikacije. Kad se spoje te dvije stvari, dolazi do grešaka, a moraju da budu fokusirani."

Plavšić je dobio više prostora i očigledno je da pruža sve bolje partije. Grk je o njemu rekao: "Uvijek napreduje u igri. Moramo da skrenemo pažnju i da ne zaboravimo njegovu prvu utakmicu u Evroligi ove godine, pravi neke greške, ali to je normalno. Pokušava na treninzima da bude sve bolji i bolji, da bude fokusiran i da ne čita šta pišete o njemu. Ako bude ostao fokusiran i nastavio da radi imaće veliku budućnost."

U Pioniru se našao i Novak Đoković, njegovo prisustvo je prijalo svima, pa i treneru Sferopulosu.

"Đoković je uvijek dobrodošao da gleda naše utakmice, donio nam je sreću i želimo ga ponovo pored terena".

Naredne nedjelje Zvezda igra protiv Monaka, pa pošto je Đoković bio talija Zvezde u Beogradu, možda postoji nada da se pojavi i u Monaku. "Možda, ne znam da li će biti tamo, ima otvoren poziv", kroz osmijeh je zaključio Sferopulos.