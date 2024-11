Crvena zvezda pobijedila Albu u Pioniru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Albu 92:71 u osmom kolu Evrolige. Ovo je prva pobjeda crveno-bijelih poslije četiri vezana poraza u ovom takmičenju, a njen značaj je umnogome veći jer je trijumf upisan nad ekipom sa kojom ima lošiji međusobni skor.

Domaćin je izgledao bolje na početku, vezao je seriju od 9:0 u prvih dva minuta i činilo se da će tako nastaviti.

Držali su se dobro izabranici Janisa Sferopulosa sve do sredine druge dionice kad su gosti stigli na svega dva poena zaostatka (32:30). I taman kad je djelovalo da će preokrenuti, Zvezda je vezala seriju od 8:0 i ponovo je vratila dvocifrenu razliku.

Crveno-bijeli u nastavku nisu dozvolili protivniku da ih ugrozi, ali se Alba nije predavala. Koliko su izabranici Izraela Gonzalesa požrtvovani govori i činjenica da su igrali do posljednje sekunde meča, be obzira na to što je na semaforu pobeda odavno bila upisana Crvenoj zvezdi.

Bio je to veliki uspjeh za crveno-bijele, s obzirom na to da su imali veliki problem sa izvođenjem slobodnih bacanja, te su u prvih 20 minuta pogodili sedam puta iz 14 pokušaja. Ipak, mnogo lošiji učinak je bio izvan linije 6,75 pošto su ubacili svega dvije trojke iz 11 šuteva, dakle 18 posto.

Na kraju meča je taj učinak izgledao znatno bolje 21-30, 70 posto, dok je procenat šuta za tri ostao nešto slabiji, 5-21.

Vidi opis Crvena zvezda razbila Albu u Pioniru: Morala je da pobijedi i uradila je to furiozno! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Zvezda je u prvom poluvremenu podijelila učinak i minutažu i gotovo svi igrači koji su ušli na teren su poentirali, dok se Alba više priklanjala individualnom kvalitetu, pa su Proćida (12) i Šnajder (10) bili dvocifreni.

Na kraju je ta statistika izgledala drugačije - Mekintajer se istakao kao lider sa 15 poena i osam asistencija, a pratio ga je Petrušev sa 14, dok su i Kalinić, Kenan, Daum i Plavšić bili dvocifreni. U timu protivnika Proćida je blistao - meč je završio sa 25 poena i sjajnim procentima šuta, 78 posto za dva i 43 posto za tri.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 15 (6 sk, 8 as), Kenan 12, Teodosić 1, Davidovac 2, Mitrović 4, Kalinić 13 (7 sk), Daum 10 (5 sk), Petrušev 14, Gedraitis 4, Plavšić 10, Nedović 4, Dos Santos 3.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Alba: Proćida 25 (7 sk), Grosber, Delo, Vajt, Nufer, Matišek, Šnajder 10, Hermanson 7 (6 as), Samar, Olinde 9, Rapike 4, Viliams 16 (7 sk).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!