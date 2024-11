"Ništa mu ne vjerujem, pogledajte kako šutira!": Vlade Đurović rekao ko je kriv za Zvezdin poraz

Srpski stručnjak analizirao poraz Crvene zvezde protiv Asvela i ukazao na to da je Rokas Gedraitis morao da pogodi kada je promašivao.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Poznati srpski trener Vlade Đurović rekao je da je Zvezda izgubila protiv Asvela u Evroligi zbog pogrešne odluke trenera Janisa Sferopulosa da Litvanac Rokas Gedraitis šutne dva slobodna bacanja.

U četvrtoj četvrtini, dva minuta pred kraj, Gedraitis je ušao da bi izveo slobodna bacanja pri rezultatu 63:62 za Francuze i promašio je oba.

"Mnogo je razloga za Zvezdin poraz. Kao prvo, odsustvo Bolomboja, Nedovića i Dobrića. Prva dva su povrijeđena, a bolje da je Dobrić igrao nego Gedraitis. Dva slobodna bacanja su možda najveći razlog poraza, kada je Gedraitis promašio oba, kada je Mitrović trebalo da šutira. Ali tu Teo pokazuje svoju trenersku inteligenciju, pokazao je ogrebotinu Mitrovića i razmišljao je da je bolje da šutira neko ko će da pogodi dva bacanja. On je vjerovatno htio Petruševa, a trener je stavio Gedraitisa. Sa onom mehanikom šuta i onako isturenim laktom, ja mu ništa ne vjerujem", kazao je Đurović za TV Arena sport.

Izvor: MN PRESS

Ponovio je Đurović da Litvanac ne bi trebalo da igra ispred Ognjena Dobrića, koji je izgubio mjesto u Zvezdinom timu. Muči Gedraitisa šut praktično od kada je došao u Zvezdu pretprošlog ljeta i to se vidjelo i u Francuskoj.

"Jedan od razloga Zvezdinog poraza je to što je on igrao 13 minuta, a Plavšić i Mitrović isto toliko. Mnogo je to. Ta dva slobodna bacanja, vjeruj mi, to je bila utakmica. Mislim da u nekim segmentima Plavšić i Mitrović mogu sa Petruševom da igraju zajedno. Jer je on četvorka. Kako će kada dođe Bolomboj? Tako će igrati", dodao je Đurović.