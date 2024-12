Beograd hoće naredna tri Fajnal Fora Evrolige: "Arena" za sada jedini kandidat!

Mogli bismo opet da gledamo završnicu Evrolige u Beogradu!

Izvor: MN PRESS

Beograd opet želi da organizuje Fajnal 4 Evrolige! Nakon uspješne organizacije 2018. godine uslijedio je završni turnir Evrolige koji je odigran 2022. godine u srpskoj prestonici, a sada Beograd želi još tri puta da ponovi isto! U intervjuu za "Mocart sport" nekadašnji reprezentativac naše zemlje, a sadašnji direktor "Beogradske arene" Goran Grbović otkrio je detalje.

Beograd je dobio pohvale za organizovanje prethodna dva Fajnal fora, a sada je prema riječima Grbovića jedini na vrijeme predao kandidaturu i sve potrebne papire i dokumente kako bi 2025. bio domaćin. Ali to nije sve, jer zbog nedavne želje Abu Dabija da kupi tri godine domaćinstva sada je i Beograd naciljao 2025. 2026. i 2027. godinu.

"Beograd je jedini na vrijeme podnio aplikaciju za organizovanje Fajnal fora Evrolige. Morao bi da krenem hronološki. Na mejl Arene je stigla poruka iz Evrolige u vezi organizacije Fajnal fora za 2025, 2026. i 2027. godinu. U kontaktu sa državom, jer Republika Srbija stoji iza ovoga, ne Grad Beograd već Republika Srbija, u roku od jednog dana dobili su odgovor da je Srbija zainteresovana za sva tri Fajnal Fora", rekao je Grbović.

On je pojasnio da je prvobitna ideja bila da se kandiduje za samo jedan F4, ali ako može Abu Dabi.... "Mi smo prvo u to ušli sa idejom da bude jedan od naredna tri, jer tako dozvoljava Statut. Ali, pošto Abu Dabi hoće da bude tri puta zaredom, morao bi da se menja Statut. Tada smo i mi riješili da bismo hteli kao košarkaški grad i država da budemo tri puta zaredom domaćini", zaključio je on.

(MONDO, Mocart sport, N.L.)