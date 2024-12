Litvanski novinari prokomentarisali su incident Jorgosa Barcoksa, pomoćnih trenera Partizana i Tajrika Džonsa.

Izvor: Screenshot / Twitter / @Eurohoopsnet

Partizan je poslije pobjede nad Crvenom zvezdom upisao još jedan trijumf. U 12. kolu Evrolige crno-bijeli su pobijedili Olimpijakos na domaćem terenu 78:70. Međutim, kraj susreta je obilježio incident trenera Jorgosa Barcokasa i trenera, igrača i navijača Partizana.

Sve je krenulo od navijača koji mu je prišao, potom je Barcokas ušao u konflikt sa pomoćnim trenerom Partizana Bogdanom Karaičićem, da bi potom stigao do još jednog pomoćnog trenera Vladimira Androića i na kraju se u cijeloj priči našao i Tajrik Džons. Cijeli slučaj je prokomentarisao litvanski novinar Gitis Blaževičus.

"Saopštenje Barcokasa i Olimpijakosa stiže samo kao: "E, onda me je Tajrik Džons napao". Pogledao sam video, samo mu je prišao. Da li to znači da je napadnut?" Najprije se zapitao se litvanski novinar, a prenosi Basketnjuz.

Vidi opis "Ne bih mogao da to nazovem napadom": Litvanski novinari o haosu na meču Partizan - Olimpijakos i reakciji Barcokasa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 19 / 19

"Drugo, neprimjereno je da bilo koji navijač koji dođe na teren i gurne trenera, to je van svakih granica. Ne znam da li treba kazniti navijača. Postoji video sa kamere koša, iz prenosa. Možete vidjeti da navijač dolazi, ne vidi se da li je on gurnuo ili nije Barcokasa, jer je loš kvalitet snimka, ali nije priča o kažnjavanju navijača, nego obezbjeđenja ili kluba, kako se ovo ne bi desilo", rekao je.

Imao je i novinar Donatas Urbonas šta da doda. "Ne bih mogao da to nazovem napadom, ali prišao je da brani pomoćnog trenera. Vidjelo se da je Barcokas ušao u raspravu sa Partizanovim stručnim štabom. Prvo je to bilo sa Bogdanom Karaičićem, ali onda se upustio u svađu sa Vladimirom Androićem i malo ga je odgurnuo", ispričao je.

Litvanac je dodao još: "Tada je prišao Tajrik Džons do Barcokasa na svoj način, to nije bila dobra stvar. Navijač svakako ne smije da dođe do trenera, ako ga treba kazniti, možda ne cijeli život, ali jednu sezonu".

Tension at the end of the game Partizan vs Olympiacos between Tyrique Jones and coach Bartzokaspic.twitter.com/VHMy2A2Jcb — Eurohoops (@Eurohoopsnet)November 28, 2024

Trener ekipe iz Grčke Jorgos Barcokas se odmah po završetku meča žalio i na konferenciji za medije je rekao: "To je problem Evrolige. Željkov asistent psovao nas je kroz celu utakmicu, ne znam njegovo ime. Razmenio sam neke riječi sa njim, a Tajrik Džons me je napao. Kao i navijač sa tribine, koji mi je prišao i gurnuo me je. To nije moj posao, to je tuđa odgovornost".

Ostaje da situacija u narednim danima dobije epilog, da li će Partizan biti kažnjen i koliko. Do tada crno-bijeli se pripremaju da duele u duplom kolu Evrolige, najprije će ugostiti Žalgiris 3. decembra, a onda i Panatinaikos dva dana kasnije. Na drugoj strani Olimpijakos gostuje Monaku 4. decembra, a dva dana kasnije dočekuje Pariz u Pireju.