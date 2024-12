Igokea gostuje u Francuskoj, Stefanović poručio: "Vjerujem u svoju ekipu, idemo po pobjedu"

Trener Igokee Nenad Stefanović najavio je gostovanje u Francuskoj.

Izvor: ABA league/Dragana Stjepanović

Košarkaši Igokea m:tel u 5. kolu FIBA Lige šampiona gostvaće u Francuskoj, gdje će snage odmjeriti sa ekipom Nanter 92. Taj meč je na rasporedu sutra (4. novembar) s početkom u 20.00 časova.

Ekipa Nenada Stefanovića je bila bolja u Laktašima gdje je pobjedila 86:80, a bila je to ujedno i jedina pobjeda “igosa” u ovosezonskom izdanju ovog takmičenja. Ekipa Nantera 92 ima dvije pobjede i obje ostvarila na gostovanjima pa oni očekuju prvu domaću pobjedu.

Na pres konferenciji pred utakmicu u Francuskoj trener Igokee Nenad Stefanović je izjavio:

"Ono što sam rekao poslije utakmice sa SC Derbi to ću ponoviti i danas, idemo u Francusku po pobjedu. Znamo da nam ona donosi dosta veće šanse za prolazak dalje i da nam je to jedina opcija. Očekuje nas jedna jako teška utakmica protiv ekipe koja igra odlično, popunjena na svim pozicijama iskusnim igračima i tu nema šta da se priča o njihovom kvalitetu koji uopšte nije sporan. Međutim, ja vjerujem u moje momke i u ekipu, u stručni štab, u sve ovo što radimo. Pokazali smo da i na gostovanjma da možemo da pobjeđujemo i da odigramo jako dobre utakmice tako da vjerujem da je došlo vrijeme za tu pobjedu na gostovanjima i nadam se da ćemo to i učiniti."