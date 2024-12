Zvezda htjela da zamijeni Bolomboja, ali Kanađanin ostaje u Evrokupu!

Mfondu Kabengele će morati da sačeka narednu sezonu kako bi zaigrao u Evroligi.

Bilo je riječi da ga želi i Crvena zvezda, ali neće on nigdje! Kako javljaju strani mediji iako je nekoliko evroligaških timova željelo da već u toku ove sezone potpiše Mfondua Kabengelea on će do kraja sezone igrati Evrokup u sastavu Venecije. Ovaj klub je prošle sezone takođe doveo kvaltietnog centra, ali je tada Bruno Kaboklo u toku sezone napustio tim i pojačao Partizan. Sada je Venecija odbila sve ponude za najboljeg skakačav Evrokupa i italijanske lige.