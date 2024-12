"Kakvo je to pitanje?!" Sferopulos ljut poslije poraza, jedno mu posebno zasmetalo!

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos bio je jako nezadovoljan igrom svog tima i prikazanim na meču sa Olimpijom iz Milana.

"Neki naši igrači nisu bili spremni da igraju u odbrani. U napadu nismo imali dobre ideje. Imali smo neke momente dobre u napadu i odbrani, ali to su bili jako mali i kratki momenti", rekao je trener Crvene zvezde Janis Sferopulos odmah poslije poraza svog tima u meču sa Olimpijom iz Milana u 13. kolu Evrolige.

Ovim porazom Crvena zvezda je pala ispod crte i desetog mesta koje vodi u plej-in, a šef struke crveno-bijelih je nakon utakmice ponovio da njegov tim nije bio fokusiran i koncentrisan. Naglasio je još jednom da pojedini igrači nisu bili u fokusu i da ih očekuje na mnogo većem nivou već u nastavku takmičenja.

"Dobro veče svima. Igrali smo protiv Olimpije i znali smo da su u jako dobrom momentu. Imaju tri pobjede zaredom i igraju jako dobru košarku u zadnje vrijeme. Bilo nam je jako bitno da se ovdje dobro borimo, prije svega da probamo da ih ustopiramo defanzivno, da budemo jako koncentrisani, da pametno iskoristimo naše faulove, ali nismo bili spremni. Neki igrači nisu bili fokusirani i dozvolili smo mnogo lakih poena. Samo u tri momenta tokom meča, a svaki od tih momenata trajao je tri-četiri minuta, smo igrali dobro ofanzivno i defanzivno. Sa ovim nismo mogli da budemo bolji nego što smo bili. Domaćin je bio jako bolji, bili smo spori u odbrani i moramo mnogo bolje da igramo u nastavku. Očekujem da će svi igrači biti mnogo spremniji da igraju ovakve utakmice", rekao je Janis Sferopulos u uvodnom komentaru na konferenciji za medije u Milanu.

Pošto su Filip Petrušev i Kodi Miler-Mekintajer bili na klupi u većem dijelu drugog poluvremena jedan novinar je pitao da li to znači da se na njih računa više za predstojeći meč za dva dana u Bolonji protiv Virtusa.

"Kakvo je to pitanje, da li ja računam na njih? Kakvo je to pitanje da li ja računam na njih?", rekao je ljutito Sferopulos, a novinar je pojasnio da je mislio na to da su možda odmarani kada je razlika bila prevelika. Nije se sa tim složio Grk.

"Ja sam igrao sa igračima za koje sam vjerovao da su spremniji. Ja se ne slažem da nismo energetski bili spremni. Igrali smo sa istom energjom. Mi nismo bili fokusirani da radimo prave stvari, to je drugačije", završio je on.

Nema sada Crvena zvezda mnogo vremena da zbije redove i nađe načina da odigra bolje. Naredni rival je Virtus u Bolonji za manje od 48 sati.

