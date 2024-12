Poslije ovakve pobjede Zvezde ti mene to pitaš? Sferopulos se naljutio, nije mogao da vjeruje šta čuje

Janis Sferopulos se naljutio nakon pitanja novinara u Italiji poslije pobjede Zvezde.

Izvor: YouTube/Virtus Segafredo Bologna

Crvena zvezda je došla do velike pobjede nad Virtusom 94:87 i tako se popela u plej-in zonu Evrolige poslije 14 kola. Sa puta u Italiji, tim Janisa Sferopulosa vraća se sa skorom 1-1, a posebno će biti zadovoljan da su njegovi igrači odigrali "mušku" kada je trebalo u posljednjoj dionici.

"Hoću da čestitam igračima na ovoj pobjedi. Ovo je timska pobjeda. Bili smo koncentrisani, došli smo do vođstva i kontrolisali smo meč, bolje od Virtusa. Na početku drugog dijela Virtus je bio bolji. Dozvolili smo lake poene, ali najvažnije je da nismo odustali. Nastavili smo da se borimo. Želja da pobijedimo uticala je da pogodimo teške šuteve. Vjerujem da smo zaslužili da pobijedimo...", rekao je Sferopulos i čestitao Virtusu, kao i treneru Dušku Ivanoviću koji je meč vodio sa tribina.

Jedno od pitanja novinara odnosilo se na to da je Zvezda imala dosta loših perioda tokom gostovanja u Italiji, tako da bi to mogao da bude "znak za buđenje" crveno-bijelih. To se nije dopalo treneru Sferopulosu.

"Poslije ovakve pobjede u gostima me ovo pitaš? Danas smo imali loš period u trećoj četvrtini. Što se tiče Milana, tamo nismo igrali dobro i nismo pratili plan. Ali, imali smo mi danas reakciju, važno je bilo za igrače da shvate i da isprave u narednom meču. To su uradili i to je još jedna stvar zbog koje sam zadovoljniji igrom svojih igrača", rekao je Janis Sferopulos.

Naredni meč Crvena zvezda igra protiv Olimpijakosa 13. decembra u "Beogradskoj areni", ali bez Filipa Petruševa.