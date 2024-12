"Kad ja to uradim Jokiću, neki padaju u nesvijest": Pešić objasnio zašto Denver gubi iako ima MVP-a!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić prokomentarisao je igre Nikole Jokića i Denvera ove sezone.

Nikola Jokić briljirao je ljetos na Olimpijskim igrama u Parizu i pomogao srpskom državnom timu da osvoji bronzanu medalju, a iako su mnogi očekivali da bude umoran na startu nove sezone - zapravo igra još bolje za Denver. Jokić trenutno bilježi tripl-dabl prosjek od 32,3 poena, 13,6 skokova i 10,2 asistencije, ali njegova ekipa ne stoji sjajno na Zapadu i ima tek 12 pobjeda i 10 poraza.

Zbog ove situacije u Nagetsima sve jače su kritike na račun generalnog menadžera Kelvina Buta, međutim pitanje je trenutka kada će i trener Majkl Meloun biti meta. To je prirodno u trenerskom poslu, pa se na ovu temu rezultata u Denverima oglasio i selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić.

Kako prenosi "Sport Klub", Pešić je održao predavanje studentima Visoke sportske i zdravstvene škole u Beogradu, gdje je stigao da se dotakne i situacije u Nagetsima koja nikako nije dobra.

"Biti trener u klubu i selektor, dvije su različite stvari. Selektor mora da se prilagodi igračima, ali da ne izgubi filozofiju i metodiku. To mora da opstane, igrao, ne igrao Nikola Jokić. Ima onih koji i dalje padaju u nesvijest kada ga izvedem iz igre. To je nezamislivo jer je najbolji. Pa, jeste on najbolji na svijetu, ali trenutno, recimo, Denver gubi", rekao je Pešić i dodao:

"Nije tim jedan igrač, kao što pojedinac može svašta da rasturi. Naravno da ne govorim u kontekstu Nikole Jokića", pojasnio je srpski selektor koji je već obezbijedio plasman sa Srbijom na Eurobasket 2025.

O atmosferi u reprezentaciji "Šta znači imati dobru atmosferu, pa nismo se grlili i ljubili. Imali smo tu atmosferu i na EP 2022, pa kada smo izgubili od Italije, onda su svi konstatovali da je nemamo. Ili ono, sve su dobro radili, ali izgleda da ih trener nije dobro motivisao. Pustite me sa tom atmosferom, gledajte rad, to se vidi na parketu".

Osvrnuo se i na Olimpijske igre u Parizu gdje je Srbija bila blizu senzacije i pobjede nad Amerikancima.

"Više volim da pobjeđujem, ali mi ni poraz ne smeta. Nikad nisam spremao tim samo za jedan meč, pa tako ni ljetos za Amerikance u Parizu. Ponešto smo o njima otkrili i kroz prijateljske duele, ali nema ništa dok ne ukrstiš koplja. Mislim da je taj meč bio dobro pripremljen, neke stvari smo i prije njih koristili, ali nismo ih nešto ni iznenadili. Ovo posljednje može da bude opasno, da nešto prvi put odigraš, pa i sebe 'iznenadiš'. Može neki 'trik', ali ništa bez vjere u pripreme, analize, stvari koje igrači mogu najbolje da urade na terenu. Odigrali smo drugačije nego 2002. na SP (takođe protiv SAD, četvrtfinale), kada smo preferirali kontrolu igre sa više posjeda. Sada smo napadali najbolje igrače, za koje smo znali da nisu slabi, ali im je tranzicija slabost, napadali ih ispod koša, s leđa, dok nismo fizički pali. Završilo se, kako se završilo (porazom), žao mi je, ali to je prošlost. Proslavili smo bronzu punom snagom, slijedi realnost, gradiš nove uspjehe. Igre su podloga za nadogradnje, ali se ništa neće desiti dok se ne zasuču rukavi, a trenerski čvrsto držiš dizgine", objasnio je Pešić.

