Jokića je zvao "lažni MVP", sad ga opet pljuje: "Neka ti daješ 32 poena po meču, to su prazne brojke!"

Gilbert Arenas ne odustaje od pljuvanja po Nikoli Jokiću, sada ga je optužio da ima "praznu statistiku" koja ništa ne znači.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/The Pivot Podcast/Screenshot

Nikola Jokić bilježi ove sezone senzacionalne brojke i iz dana u dan pomjera granice u NBA ligi. Denver ima velikih problema i za sada Jokić nosi tim na plećima, tako da smo vidjeli da može da postigne i 104 poena za 24 sata ako je to potrebno, dok su njegovi ovosezonski prosjeci zapanjujući - 32,3 poena, 13,6 skokova i 10,2 asistencije!

Međutim, nekima ni to nije dovoljno... Njegov dežurni "pljuvač" Gilbert Arenas, inače košarkaš koji je donosio pištolje na NBA utakmice u svlačionicu, ponovo je pokušao da postane viralan tako što će pričati ono što niko na svijetu ne misli. Ako zaista misli ono što je ispričao o Jokiću, onda ima mnogo veći problem - jer gotovo da onda ne razumije sport u kome je toliko godina bio briljantan, posebno u dresu Vašingtona.

Nikola Jokić

Šta je ispričao Arenas? U jednom podkastu je kazao da je Jokićeva statistika "prazna" i da bi mogao da je ima bilo ko, kada bi bio najbolji igrač lošeg tima kao što je Denver.

"Kada je Majkl Džordan imao istorijsku sezonu sa 37 poena u prosjeku... (sezona 1986/87, kada nije bio MVP, prim. aut.). Ma, nisi ni blizu MVP titule, a isto je bilo kada se Kobi vratio i uradio istu stvar. Svako u lošem timu može da ima veoma dobru statistiku, ali u posljednjih tridesetak godina nismo nagrađivali individualnu igru", naglasio je Gilbert Arenas koji je potom kazao da sve to što radi Jokić je - prazno.

"Ma, to sada viđamo svake godine, uvijek ima neki igrač koji igra u lošem timu i bilježi suludu statistiku, a to su prazne brojke. To nema nikakvog smisla. Pogledajmo ekipe koje dominiraju, a oni su osvojili titulu i trebalo je da se vrate i dominiraju. Imate ista četiri igrača. U čemu je problem?", upitao je Arenas.

Jokic is putting up empty stats ️pic.twitter.com/oM3mQ5ljhp — Gilbert Arenas (@GilsArenaShow)December 10, 2024



Ono što zaboravlja Arenas je da se Denver i dalje bori za plej-of i da trenutno ima pozitivan skor 12-10, dakle nije jedan od timova sa dna tabele. Takođe, razlika je i u tome što Denver pobjeđuje sa Jokićem na terenu, a gubi bez njega...

Ne zaboravimo i podatak da je Denver najbolji tim u NBA ligi sa Jokićem na parketu, a bez njega najgori - što je takođe indikativno da je najkorisniji igrač, kako i glasi ime same nagrade. Dakle, apsolutno je suludo da se Jokić poredi sa igračima iz timova kao što su Vizardsi ili Pelikansi, daleko je od toga!

Nikola Jokić dao 56 poena Izvor: Youtube/NBA

