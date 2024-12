"Razumije košarku i ono što vi ne vidite, a to je...": Pešić otkrio zbog čega misli da je Jokić najbolji na svijetu

Svetislav Pešić je izabrao Nikolu Jokića za najboljeg igrača kojeg je trenirao u svojoj karijeri.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Svjedoci smo sjajnih partija Nikole Jokića, u poslednjih 24 sata postigao je 104 poena. O njegovoj posvećenosti i košarkaškoj inteligenciji govorio je i selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić. Na pitanje ko je najbolji igrač kojeg je ikad trenirao, Pešić je hronološki poređao košarkaše, ali je prvo mjesto bilo rezervisano za najboljeg u NBA ligi.

"Ne volim o tome da pričam, ne zbog toga jer mogu nekoga da zaboravim, nego zato što je to komplikovano. Uvijek sam volio te višedimenzionalne igrače. Takav je bio Mirza Delibašić kao igrač, koji je mogao puno stvari da mijenja. Kao trener, mislio sam da je to Detlef Šremf ili Toni Kukoč. To sam mislio...", započeo je Pešić u podkastu "(Ne)uspjeh prvaka".

"Oni su isto polivalentni i za ekipu i za sebe. Poslije je došao Bodiroga. On je stigao kao plejmejker pošto je sa 18 godina otišao u Trst i učen je da bude plejmejker. On se kao igrač transformisao od pleja do najboljeg skorera Evrope, jedna fantastična transformacija i individualni napredak, a i pomoć timovima gdje igra. Tako sam pomislio da je to možda Bodiroga."

Kako svako vrijeme nosi svoje velikane, tako je red stigao i na trostrukog MVP igrača NBA lige.

"A sada mislim da je Jokić najbolji. Iz razloga što je isto polivalentan, razumije košarku i ono što vi ne vidite on je posvećen. On ako riješi da igra za reprezentaciju, on dolazi najbolje pripremljen, najbolji je na testovima svaki trening. Ne postoji ni jedan trening, vjerovatno su i njemu teški treninzi i pita se zašto to radimo, ali uradiće ono što se traži."