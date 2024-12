"Sa Bogdanom imam puno toga zajedničkog": Jokić poslije velike pobjede nas Atlantom govorio o kapitenu i menadžeru

Nikola Jokić je poslije pobjede Denvera bio zadovoljan ostvarim rezultatom svoje ekipe, a dotakao se i susreta sa menadžetom i kolegom iz reprezentacije.

Izvor: Screenshot/RTS

Denver je uspio da se oporavi poslije bolnog poraza od Vašingtona. Izabranici Majkla Melouna du na gostovanju Atlanti upisali pobjedu 141:111, a Nikola Jokić je imao još jedno sjajno veče, pošto je meč završio 17. dabl-dabl učinkom u ovoj sezoni - 48 poena, 14 skokova i osam asistencija.

Poslije rekorda karijere i još jednog nevjerovatnog doprinosa Jokić je rekao: "Imao sam dva dobra dana, dvije individualno dobre utakmice. Bili smo mnogo bolji protiv Atlante nego protiv Vašingtona. Bili smo agresivniji, pogoto u odbrani, tjerali smo ih na težak izbor šuteva, trčali smo dobro u napadu. Bila je bolja energija nego juče", započeo je reprezentativac Srbije za RTS.

Centar iz Sombora je imao priliku da na gostovanju se sretne sa menadžerom Miškom Ražnatovićem, ali i kapitenom "orlova" Bogdanom Bogdanovićem. "Miško dolazi često, tako da se ispričamo... Uvijek je tu blizu, komunikacijski, ali i fizički pored terena. Što se tiče Bogdana, pričali smo o dogodovštinama, jer imamo puno toga zajedničkog", ispričao je Jokić.

U sljedećem susretu Denver dočekuje Los Anđeles Kliperse, a o predstojećem protivniku trostruki MVP je rekao: "Moramo da napravimo neku reakciju, dva puta su nas pobijedili".

"Trebalo je da mu se smanji minutaža, ali..."

Poznati sportski menadžer Miško Ražnatović prisustvovao je utakmici Atlante i Denvera. Srpski centar igra nevjerovatno i prosječno beleži 32,3 poena, 13,6 skokova i 10,2 asistencije. A, poslije još jednog nevjerovatnog uspjeha Nikole Jokića agent je rekao: "Stalno pomislim da je napravio maksimum, ali svaki put se desi nešto novo – pomjera granice, jednostavno nemam riječi", istakao je Ražnatović.

"Ovo što pruža je zaista najveći nivo. Zaključak je bio prošle godine da treba da mu se smanji minutaža, napravljeni su potezi u vidu dovođenja igrača, ali to jednostavno nije funkcionisalo. Minutaža mu je povećana i sad prosječno igra preko 40 minuta i tim bez njega igra zaista loše. Nadam se da će izdržati, jer je to velika potrošnja. Ako izdrži, onda će to biti antologijska sezona", rekao je Miško Ražnatović.

Denver je trenutno sedmi na tabeli Zapadne konferencije sa skorom od 12 pobjeda i 10 poraza.