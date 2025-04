"Ja ću te podsjetiti za Jugoslaviju i Piksija": Karabatić od Bilića slušao o svom porijeklu i Nišu

Nikola Karabatić u intervjuu sa Slavenom Bilićem slušao o svom porijeklu i Nišu, gdje je prije njegovog rođenja zaigrao i Dragan Stojković Piksi.

Izvor: YOUTUBE/ ARENA SPORT TV/SCREENSHOT

Najbolji rukometaš svih vremena Nikola Karabatić gostovao je u emisiji "Neuspjeh prvaka" kod hrvatskog fudbalera Slavena Bilića kome je otvorio dušu, istakavši više puta u toku intervjua da je njegovo porijeklo sa prostora bivše Jugoslavije - uz odrastanje u Francuskoj - i te kako uticalo da postane vrhunski sportista.

Nikola Karabatić je rođen 1984. godine u Nišu, gdje su tada živjeli njegov otac Branko - inače iz okoline Trogira (Hrvatska) - i majka Radmila koja je rođena na jugu Srbije. Branko je dobio ugovor u Mehanici iz Niša, dok je Radmila završavala studije medicine, da bi se sa troipogodišnjim Nikolom preselili potom u Francusku gdje su živjeli u Kolmaru, Strazburu, a onda i Monpeljeu:

"Od mame sam dobio tu vatru koju vidim kod svih sportista iz bivše Jugoslavije, a tata je bio pravi učitelj. Nisam mogao da dobijem bolju kombinaciju, plus sam odrastao u Francuskoj i to mi je otvorilo vidike", naglasio je Karabatić.

Da li Nikola Karabatić uopšte pamti dane iz Niša?

"Mislim da sam bio premali da nešto zapamtim...", priznao je Slavenu Biliću i dodao:

"Sjećam se, ali ne znam da li je to bilo tada ili kada smo se vraćali poslije da posjetimo porodicu. Imam neke fragmente, ali nije mi sve bilo jasno. Dosta smo putovali, tamo nam je dio familije, pa smo bili u Strazburu, Kolmaru, Monpeljeu... Puno smo putovali i mijenjali lokacije. Nije mi jasno koja je koja godina u tom sjećanju".

Zna li Karabatić za komšiju Piksija?

Izvor: TV Arena sport

"Sjećam se jedino da smo uvijek bili sa porodicom, vezani, da mi je to puno značilo", objasnio je slavni rukometaš koga je Bilić potom podsetio da li zna šta se dešavalo godinu dana prije njegovog rođenja u Nišu.

"Ja ću te podsjetiti, kako je bilo u Jugoslaviji. Ti si rođen 1984, znaš li da su 1983. igrali Radnički i Hajduk osminu finala Kupa UEFA, tad je igrao Piksi...", ispričao je Bilić podsjetivši da su njegovi Splićani pobijedili u dvomeču zahvaljujući Vujoviću, na šta je posebno ponosan.

Osmjehnuo se samo Karabatić i ispričao da je imao jedan susret sa Piksijem tokom devedesetih:

"Piksi se bio operisao recimo u Kolmaru, išli smo da ga vidimo, krevet je pao, tu je prošao Luka i uplašili smo se da mu to još pokvari operaciju. Tata je uvijek bio ponosan na bivšu Jugoslaviju i njene sportiste. Tada u Francuskoj nije bio veliki rukomet. Meni je to bila motivacija da rukomet bude veliki u Francuskoj", istakao je Karabatić i dodao da se osjeća kao "pola Francuz, pola Jugosloven".

"Nisam se osejćao kao stranac. Znam da su mama i tata uvijek govorili da je bitno da se dobro integrišemo u Francuskoj, pa da učimo jezik, uvijek je bilo da smo ponosni na korijene, bivšu Jugoslaviju, Hrvatsku i Srbiju, ali istovremeno je tata bio ponosan jer smo dobili državljanstvo Francuske. Nisam se nikad osjećao kao stranac tamo", zaključio je on.

Prema njegovim riječima, tokom karijere ga je uvijek najviše "vuklo" da bude bolji od oca, da uz to i Branko bude ponosan na njega, tako da ga je stalno ispitivao da li je nadmašio igrače koje pamti. Spuštao ga je na zemlju kada je to bilo potrebno, da bi ga istovremeno i gurao kada je to najvažnije - zato mu je do dana današnjeg najzahvalniji koliko mu je bio značajan za veliku karijeru.

Sve o karijeri Nikole Karabatića

Izvor: Profimedia/Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Ljetos se zvanično povukao Nikola Karabatić, a njegova karijera puna je timskih i individualnih priznanja po kojima je najbolji koji je ikada igrao rukomet.

Klupska karijera

Monpelje (2000-2005, 2009-2013): Prvenstvo Francuske: 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012. Kup Francuske: 2001, 2002, 2003, 2005, 2010, 2012. Liga kup Francuske: 2004, 2005, 2010, 2011, 2012. Superkup Francuske: 2010, 2011. EHF Liga šampiona: 2003.

Кil (2005-2009): Prvenstvo Njemačke: 2006, 2007, 2008, 2009. Kup Njemačke: 2007, 2008, 2009. Superkup Njemačke: 2005, 2007, 2008. EHF Liga šampiona: 2007, (finale 2008. i 2009.) Superkup Evrope: 2007.

Barselona (2013–2015): Prvenstvo Španije: 2014, 2015. Kup Španije: 2014, 2015. Superkup Španije: 2013, 2014. Liga kup Španije: 2013, 2014. EHF Liga šampiona: 2015. Svjetsko klupsko prvenstvo: 2013, 2014.

Pari Sen Žermen (2015–2024): Prvenstvo Francuske: 2016, 2017, 2018, 2019. Kup Francuske: 2015, 2018. Superkup Francuske: 2015, 2016. Liga kup Francuske: 2017, 2018, 2019.

Reprezentativna karijera

Zlatne medalje na Olimpijskim igrama: 2008. u Pekingu i 2012. u Londonu.

Zlatne medalje na Svjetskim prvenstvima: 2009, 2011, 2015, i 2017.

Zlatne medalje na Evropskim prvenstvima: 2006, 2010, i 2014.

Srebrna medalja na Olimpijskim igrama: 2016. u Rio de Ženeiru.

Bronzane medalje na Svjetskim prvenstvima: 2003, 2005 i 2019.

Bronzane medalje na Evropskim prvenstvima: 2008 i 2018.

Individualna priznanja

U najboljoj postavi prvenstva (kao najbolji lijevi bek): EP 2004, SP 2007.

Najbolji srednji bek prvenstva: SP 2009.

Najbolji igrač prvenstva: EP 2008., SP 2011.

Najbolji strijelac prvenstva: EP 2008. (sa Balićem i Kristijansenom)

Kilski sportista godine: 2006.

2008 - U tradicionalnom izboru Handball Woche proglašen je najboljim rukometašem u Njemačkoj. To je bilo tek drugi put od 1978. da je jedan nenjemački igrač ponio tu titulu.

MVP Evropskog Prvenstva: 2014 u Danskoj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!