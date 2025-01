Karabatić od tog dana nije bio Francuz, nego Srbin i zlikovac: Djevojka mu skoro uništila život, a oženio je

Najveći rukometaš svih vremena Nikola Karabatić bio je optužen za namještanje utakmice svog Monpeljea, a iza svega krila se uplata njegove djevojke. To je moglo da mu uništi karijeru, da ga pošalje u zatvor, ali ih je samo osnažilo i danas su u braku.

Nikola Karabatić je najtrofejniji, a vjerovatno i najbolji rukometaš svih vremena koji je sa reprezentacijom Francuske osvojio čak 17 medalja (od toga 11 zlatnih). Večeras, kada Francuska u Zagrebu protiv Hrvatske (21.00) bude igrala za novo finale Svjetskog prvenstva, njega neće biti na terenu, ali hoće njegovog četiri godine mlađeg brata Luke Karabatića. Može se reći i isključivog "krivca" što je podmlađena Francuska stigla do polufinala, pošto je Egiptu presudio u posljednjoj sekundi sa pola terena.

Drama koju su braća Karabatić preživjela igrajući i gledajući utakmicu sa Egiptom, nije ništa u odnosu na ono kroz šta su prošli 2012. godine. Tada su njih dvojica bila u centru velike kladioničarske afere koja je prijetila da im uništi karijere, ali i cijelu njihovu zaostavštinu u rukometu.

Nikola Karabatić, Luka Karabatić, ali i srpski reprezentativac Mladen Bojinović, privedeni su zbog sumnje da su učestvovali u namještanju utakmice svog Monpeljea i Seson Rena, na samom kraju francuskog šampionata.

Cijela zemlja pričala o namještenoj utakmici

Utakmica između Monpeljea i Seson Rena završena je neočekivanom pobjedom domaćina 31:28, a igrači Monpeljea - za koji je igrao Nikola Karabatić - optuženi su da su se na poluvremenu kladili na protivnika. Na pauzi, Seson Ren je imao dva gola prednosti i uspio je da zadrži tu prednost, nanijevši potpuno neočekivano šampionu Monpeljeu tek drugi poraz u sezoni.

Odmah je to bilo dovoljno da alarmira tužilaštvo, a ubrzo je postalo poznato i da su na taj meč uplaćene neobično velike svote novca. I od tada se Karabatiću život pretvara u pakao.

I ne samo njemu, nego i Luki Karabatiću, Mladenu Bojinoviću, Draganu Gajiću, Samuelu Onrubiji, Primožu Proštu, Mikaelu Robinu i Isamu Teđu, koji su svi bili osumnjičeni da su učestvovali u namještanju utakmice, tako da su preko noći postali prve "anti-zvijezde" u medijima.

Karabatića "odmah razapeli" Francuzi

Nije iznenađenje što je u centru pažnje bio najbolji rukometaš planete Nikola Karabatić koji se branio svim silama. Rekao je na sudu da nije kriv i da njegovi saigrači i on nisu namjestili utakmicu, dok je takođe insistirao i na tome da se nije kladio na internetu, kao što je tužilaštvo tvrdilo.

"Da li sam se kladio? Ja nisam, ali kladila se moja djevojka", poručio je Nikola preko advokata i tako u prvi plan stavio Žeraldin Pilje, djevojku koju je kasnije i oženio, dok je Luka optužio takođe partnerku Ženi Prijez, sa kojom je priznao da se kladio.

Nikola Karabatić je doduše samo podigao 1.500 evra i dao djevojci, koja je te pare uplatila na ovaj meč. Nije bio kriv...

Nikola Karabatić je doduše samo podigao 1.500 evra i dao djevojci, koja je te pare uplatila na ovaj meč. Nije bio kriv...

Nije to pomoglo jer je odmah bio izbačen iz tima Monpeljea, kao i ostali optuženi, a iste sekunde je jedna kladionica čije je zaštitno lice bio - prekinula ugovor sa njim i skinula ga sa svih bilborda. I to nije sve, Karabatića su mediji tada prestali da zovu Francuz - kako su uvijek do tada - nego je odjednom bio francuski rukometaš srpskog porijekla.

Poznati nedjeljnik "Le Nouvel Observateur" osudio je ovakav zaokret uređivačke politike francuskih medija, naglašavajući da je bezobrazluk isticati nefrancusko porijeklo sportista kada se otkrije da su umiješani u afere.

Zbog svega toga činilo se i da će mu vrata reprezentacije koju je učinio najboljom na svijetu bili zatvorena, ali uslijedio je preokret.

Kažnjen je, ali ne za namještanje

Tužilaštvo je utvrdilo na kraju da su se Karabatićeva djevojka i još neki drugi članovi porodice zaista kladili na poraz Monpeljea, ali nikada nije dokazano da je slavni rukometaš bio uključen u namještanje utakmice.

Bivši srpski reprezentativac Mladen Bojinović osuđen je uslovnu kaznu zatvora od četiri mjeseca i novčano 20.000 evra, dok je uz njega najtežu kaznu dobio Nikola Žile, menadžer bukmejkerske kuće, koji je takođe osuđen uslovno na četiri mjeseca zatvora, plus 40.000 evra.

Nikola i Luka Karabatić osuđeni su na uslovnu zatvorsku kaznu na dva mjeseca zbog učešća u prevari, a dobili su da plate i po 10 hiljada evra (neki izvori kažu da je Luka dobio veću kaznu, od 15 hiljada evra).

Osim njih, kažnjeno je još ukupno 14 ljudi, novčanim kaznama od 1.500 do 40.000 evra.

Odluka je donijeta na Sudu u Monpelljeu u julu 2015. godine kada je utvrđeno da je na poraz Monepeljea uplaćeno 100 hiljada evra, a kvota je bila 2,9.

Karabatić opet postao heroj Francuske



Iako je Nikola Karabatić za Francuze zbog afere "postao samo Srbin iz Niša", nakon presude je ponovo postao "njihov". Donio je Francuskoj zlatnu medalju potom na Svjetskom prvenstvu 2015. i 2017. godine, potom zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021, odnosno "za kraj" i evropsko zlato 2024. u Njemačkoj. To mu je bila i posljednja od 17 medalja koju je osvojio za reprezentaciju Fnracuske, prije nego što se ljetos i zvanično oprostio od rukometa.

Na oproštajnom meču u Parizu, pojavio se kraj njega i Novak Đoković sa suprugom Jelenom, a tu je bila i njemačka teniserka Andrea Petković. Nole je objavio zajedničku fotografiju u kojoj je napisao da su to "najjači geni".

Tu je naravno bila i supruga Žeraldin, sa kojom ima dvoje djece - sina Aleka i kćerku Noru koje uči srpski jezik.



"Sin voli tenis, fudbal, rukomet. Rekao mi je već da će biti šampion. Vidjećemo, drago mi je to, podsjeća me na dane koje sam ja proživio s pokojnim ocem. Siguran sam samo da ću djecu naučiti da govore hrvatski i srpski jezik jer mi je to jako važno. Ipak sam ja Balkanac, ponosim se svojim korijenima, imam tamo kod kuće i porodicu i želim da moja djeca znaju odakle su im korijeni...", govorio je Karabatić.