Nikolu Karabatića prisvojili Hrvati, a on rekao da priča srpski

Nikola Karabatić je rođen u Nišu, od oca Hrvata i majke Srpkinje. Igrao je za Francusku i najviše su ga "prisvajali Hrvati", ali kada ga pitaju koji jezik priča - Nikola kaže srpski. I svoju djecu takođe uči da poštuju korijene i ne zaborave porijeklo.

Francuska i Hrvatska boriće se u četvrtak za mjesto u finalu Svjetskog prvenstva u rukometu u Zagrebu (21.00) pošto se za "klasik" pobrinuo Luka Karabatić. Mlađi brat slavnijeg Nikole Karabatića postigao je spektakularan gol u posljednjoj sekundi utakmice protiv Egipta za pobjedu od 34:33, tako da će sada u "Areni" imati priliku da igra protiv Hrvatske.

U njoj je Nikola Karabatić 2009. godine ispisao istoriju kada je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu i više puta isticao je da mu je to omiljena titula. Prosto, ima hrvatske korijene, pošto je njegov otac Branko Karabatić Hrvat iz Niša, dok je Radmila Srpkinja, tako da je za čitavu porodicu meč bio vrlo emotivan. "Mama i tata bili su u publici, gledali su sa tribina meč i to je trenutak karijere koji nikad neću zaboraviti, pred 15.000 Hrvata koji su bili protiv mene... Ma, ja to nikad neću da zaboravim!", pričao je u jednom ranijem intervjuu Nikola.

Za sebe kaže da je "i Srbin i Hrvat", iako ga u Hrvatskoj često više svojataju, ali je prije svega Francuz: "Srce me malo boli kada su u pitanju utakmice između Francuske i Hrvatske ili Francuske i Srbije u drugim sportovima. Rođen sam u bivšoj Jugoslaviji, otac mi je Hrvat, a majka Srpkinja. Preselio sam u Francusku s četiri godine, ali u meni je ostao dio Balkana", pričao je rukometaš.

Karabatića bi bilo sramota da ne zna srpski

Interesantno je da u Nišu, u kome boravi kada god može, ima mnogo familije, a teško mu je palo kada je tokom Evropskog prvenstva u Srbiji 2012. godine odlučeno da Francuska igra u Novom Sadu. Pa u Beogradu... Pred Nišlijama nije igrao!

Ali, i te kako je pokazao poštovanje jer je u intervjuu za EHF prije 13 godina upitan kako održava kontakte sa porodicom, da bi potom u jeku priče da je Hrvat - upitan i da li priča srpski jezik: "Da, naravno, ha-ha!", čudio se Nikola Karabatić šta mora da objašnjava. "Bilo bi glupo da ne pričam srpski. Uvijek pričam srpski kod kuće sa majkom i ocem, trudimo se da ne zaboravimo srpski, drago mi je što mogu da pričam i razumijem srpski", dodao je on.

Kako je rekao Karabatić, sigurno je da je na njega kao sportistu uticalo i to što je porijeklom iz Srbije, odnosno iz bivše Jugoslavije, pošto sa ovih prostora dolaze "veliki sportisti koji su odlični u timskim spotovima s loptom".

"Povukao sam dosta na oca koji je predavao fizičko vaspitanje u školi i pričao mi je uvijek o ambiciji i volji na terenu, tako da mislim da sam mnogo povukao od njega", poručio je Nikola Karabatić koji je od prošle godine u zasluženoj penziji, a sigurno da bi i te kako volio da istrči na teren protiv Hrvata u Zagrebu, makar još jednom.

I svoju djecu Nikola Karabatić uči srpski

"Sin voli tenis, fudbal, rukomet. Rekao mi je već da će biti šampion. Vidjećemo, drago mi je to, podseća me na dane koje sam ja proživio s pokojnim ocem. Siguran sam samo da ću djecu naučiti da govore hrvatski i srpski jezik jer mi je to jako važno. Ipak sam ja Balkanac, ponosim se svojim korijenima, imam tamo kući i porodicu i želim da moja djeca znaju odakle su im korijeni...", govorio je Karabatić.

Podsjetimo, Nikola Karabatić je najtrofejniji rukometaš svih vremena, sa čak 17 medalja sa reprezentacijom Francuske (od čega 11 zlatnih), dok je njegov četiri godine mlađi brat Luka na trenutno devet. Sanja šesto zlato, baš u Zagrebu.

Suluda karijera Nikole Karabatića

Najbolji rukometaš svih vremena je tokom više od dvije decenije pisao istoriju gdje god bi se pojavio, a od drugih se prije svega izdvajao po liderskim sposobnostim, ali i igranju u oba pravca. Zato je Nikola Karabatić i tri puta proglašavan za najboljeg igrača svijeta, a o njegovoj karijeri najbolje govori spisak medalja.

Klupska karijera

Monpelje (2000-2005, 2009-2013): Prvenstvo Francuske: 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012. Kup Francuske: 2001, 2002, 2003, 2005, 2010, 2012. Liga kup Francuske: 2004, 2005, 2010, 2011, 2012. Superkup Francuske: 2010, 2011. EHF Liga šampiona: 2003.

Кil (2005-2009): Prvenstvo Nemačke: 2006, 2007, 2008, 2009. Kup Nemačke: 2007, 2008, 2009. Superkup Nemačke: 2005, 2007, 2008. EHF Liga šampiona: 2007, (finale 2008. i 2009.) Superkup Evrope: 2007.

Barselona (2013–2015): Prvenstvo Španije: 2014, 2015. Kup Španije: 2014, 2015. Superkup Španije: 2013, 2014. Liga kup Španije: 2013, 2014. EHF Liga šampiona: 2015. Svetsko klupsko prvenstvo: 2013, 2014.

Pari Sen Žermen (2015–2024): Prvenstvo Francuske: 2016, 2017, 2018, 2019. Kup Francuske: 2015, 2018. Superkup Francuske: 2015, 2016. Liga kup Francuske: 2017, 2018, 2019.

Reprezentativna karijera

Zlatne medalje na Olimpijskim igrama: 2008. u Pekingu i 2012. u Londonu.

Zlatne medalje na Svetskim prvenstvima: 2009, 2011, 2015, i 2017.

Zlatne medalje na Evropskim prvenstvima: 2006, 2010, i 2014.

Srebrna medalja na Olimpijskim igrama: 2016. u Rio de Ženeiru.

Bronzane medalje na Svetskim prvenstvima: 2003, 2005 i 2019.

Bronzane medalje na Evropskim prvenstvima: 2008 i 2018.

Individualna priznanja

U najboljoj postavi prvenstva (kao najbolji levi bek): EP 2004, SP 2007.

Najbolji srednji bek prvenstva: SP 2009.

Najbolji igrač prvenstva: EP 2008., SP 2011.

Najbolji strelac prvenstva: EP 2008. (sa Balićem i Kristijansenom)

Kilski sportista godine: 2006.

2008 - U tradicionalnom izboru Handball Woche proglašen je najboljim rukometašem u Njemačkoj. To je bilo tek drugi put od 1978. da je jedan nenjemački igrač ponio tu titulu.

MVP Evropskog Prvenstva: 2014 u Danskoj.

