Plakao kad je čuo "Lijepu našu", pa zavio Hrvate u crno: Karabatić nije slavio posle gola za pobjedu, evo zašto

Kakva smo dva meča četvrfinala Svjetskog prvenstva gledali! Prvo su Hrvati golom Marina Šipića sa šest metara u posljednjoj sekundi kompletirali nevjerovatan preokret i savladali su Mađarsku 31:30 (16:16), a onda je Francuska morala da čeka posljednju sekundu. Remi Debone je bacio loptu ka Luki Karabatiću, a on je sa pola terena pored dva igrača uspio da postigne pogodak za prolazak dalje i za zakazivanje novog "vječitog derbija" Hrvatske i Francuske.

Posebna je ovo utakmica bila za Luku! Na prvom velikom takmičenju bez najvećeg ikada, njegovog brata Nikole, on se pojavio u Zagrebu. Od oca Hrvata, bivšeg rukometaša i majke Srpkinje iz Niša, na našem jeziku je Luka odgovarao na pitanja hrvatskih i srpskih novinara. Još uvijek "vruć", istakao je da još ne misli na meč sa Hrvatima koji je zakazan za četvrtak od 21 čas.

"To je utakmica sa puno tenzije i puno stresa i za sada uopšte ne razmišljam o njoj. Samo da nekako uživamo malo. Bio je ovo lud meč, eto nas jedva smo prošli. Imamo dva dana da spremimo tu utakmicu, znamo šta im to znači. Vidi se da Hrvatska od početka sve nabolje napreduje. To će biti za nas ogroman izazov. Sada imamo malo vremena da uživamo u toj pobjedi, poslije idemo na pripreme i moramo se jako dobro pripremiti za tu utakmicu", rekao je u dahu poslije pobjede i svog nestvarnog gola Luka Karbatić.

Na pitanje da li je ipak Egipat malo iznenadio njegov tim, doskorašnji kapiten "trikolora" rekao je da to nije slučaj. Godinama je već ova generacija Egipta blizu da uradi nešto veliko na velikim takmičenjima. "Ne nije, zadnjih nekoliko godina su oni jedna od najboljih ekipa na svijetu. Uvijek su tu blizu, opet za jedan gol nisu ušli u polufinale. Znamo kakve igrače imaju, Omar, moj saigrač igrao je opet izuzetno. Još ta igra sedam na šest koju su nam spremili danas bila je jako teška za nas. Morali smo da budemo spremni, ali kao što sam rekao protiv najboljih ekipa uvijek se odigra na detalje. Ovo je bio još jedan detalj."

Nije prvi put da ovo rade u Areni!

Svi se sjećaju da je 2009. godine, prošli put kada su se Hrvatska i Francuska našli na Svjetskom prvenstvu bilo je to 2009. godine kada je Nikola Karabatić odveo Francuze do zlata. Dirigovao je timom koji je pobijedio domaćina 24:19 i do kraja karijere "bockao" Hrvate za to!

"Da, imam dosta uspomena iz Arene u Zagrebu. Najveća uspomena je naravno iz 2009. kad smo osvojili Svjetsko prvenstvo ovdje. To mi je jedna od najomiljenijih utakmica koje sam odigrao, tata i mama su bili u publici, dobili smo, a to mi je bila prva titula svjetskog prvaka. Poslije sam još igrao s reprezentacijom, sa Pari Sen Žermenom isto, došao sam i s Barselonom ovdje. Dosta sam utakmica doživio ovdje, neke dosta lijepe", rekao je Nikola jednom prilikom za "HRT".

Nikola je 2009. godine bio na vrhuncu forme i htio je da pokaže da je ipak bolji od Ivana Balića, ali sa druge strane Luka je bio kraj malih ekrana. I nije mu bilo uopšte svejedno. "Ne ja nisam bio na tom prvenstvu, to sam gledao na televiziji, gubio sam živce pored TV-a tada. To je bilo prije 16 godina, a kao da je bilo juče. Bila je to fenomenalna utakmica, od tada je krenula ta Francuska generacija, nadam se da će i sada", prisjetio se Luka poslije pobjede nad Egiptom i zakazanog polufinala sa Hrvatima tog meča. Pogledajte Lukin gol protiv Egipta:

A vrlo je emotivno uvijek pamtio taj duel Niikola Karabatić. Zapravo, plakao je kada ga je dobio i zauvijek mu je to ostala najdraža pobjeda. A kada znamo šta je sve osvojio... "Zbog oca ću zauvijek pamtiti finale protiv Hrvatske. Bile su to dva najbolja tima u pet godina, prepuna Arena, 15.000 ljudi i svi su bili protiv nas i protiv mene. Sjećam se kad su se pjevale himne, znam kako teško je bilo mom tati, njegov sin igra protiv Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva. Kada je počela himna, a himna Hrvatske je jako lijepa, počeo sam da plačem, bilo je stvarno čudno i vidio sam kako mi je otac osjećao, razmišljao sam o njemu. Najdraža titula mi je ta sa Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj 2009. Mama i tata su bili u publici, gledali su utakmicu s tribina, a to je trenutak karijere koji nikad neću zaboraviti, pred 15.000 Hrvata koji su bili protiv mene... Joj, to nikad neću zaboraviti".

Dolazi li Nikola?

Odmah su nakon meča hrvatski novinari podsjetili Luku na to finale i pitali ga da li planira makar malo da bude blaži prema njima u odnosu na brata 2009. "Ne, nama je cilj da se pobijedi i uđemo u finale, ali to je jedan od najvećih izazova odigrati protiv Hrvatske ovdje. To je fenomenalan ambijent, dok smo se spremali za ovaj meč sve smo čuli kroz zid. Znamo kako igraju sa srcem, kako se bore. Jako je lijepo to vidjeti, mada nije tako lijepo kada si protivnik. Zato mi moramo da se spremimo za sve što nas čeka", rekao je on, pa naglasio da bi Nikola u četvrtak mogao da se pojavi na polufinalu: "Mislim da bi bilo moguće, možda će on doći u polufinale, ako to bude bilo moguće. Znamo da je igrati ovdje nešto posebno. To se zna i nama je nešto posebno da igramo ovdje kod vas u Hrvatskoj"

Je li čudno igrati bez brata? "Pa jeste malo. Sad mi je nekako ok, normalno, ali je na početku bilo čudno. Mi smo oduvijek bili zajedno, igrali zajedno, bili cimeri... Jedan dio mene je otišao, ali samo rukometno, I dalje svaki dan razgovaramo, popričamo, naš odnos je isti samo sam ja tu na terenu, a on nije", rekao je Luka koji igra prvo veliko prvenstvo kao jedini Karabatić u dresu Francuske.

Nije znao da je ušla, zato nije slavio

Hrvatska i Francuska su za vrijeme duela Nikole Karabatića i Ivana Balića razvile nevjerovatno rivalstvo, a šta je sada vidio u igri hrvatske iskusni pivot i doskorašnji kapiten nacionalnog tima Francuske? "Kao što sam rekao to je kao prvo ekipa koja ima veliko srce, koja uz navijače ide, daje sve od sebe i stavlja veliki pritisak na protivnika. Vidjeli smo da su imali nekih poteškoća, ali nikad nisu gubili živce i čak i kada su gubili sa tri-četiri gola utakmicu nekako su sa ritmom ušli u finiš. Pobjeda, po pobjeda, digne se samopouzdanje i eto ih sad u polufinalu", rekao je Karabatić.

Pitali smo ga i kako se osjećao, šta je radio kada je postigao gol za pobjedu. Dugo su taj snimak sudije morale da gledaju, a na kraju se ispostavilo da je lopta ušla u gol dvije desetinke prije isteka meča. Zbog toga - Luka nije htio da slavi!

"Kao prvo svi skaču oko tebe, ali ja nisam znao da li je ušla na vrijeme, tako da sam odmah rekao hajde mirno, da čekamo. Taj minut je bio nekako čudan, a onda sam osjetio ponos što sam bio tu za saigrače, što sam uspio takvu pobjedu da donesem. To je samo još jedan korak i mi želimo više", otkrio je on i priznao da ovako nešto nikada do sada u karijeri nije uradio.

"Ovako? Ne vjerujem, mislim da je ovo prvi ovakav gol. Nije loš način da se prvi put to uradi na Svjetskom prvenstvu. To je išlo jako brzo, ali ja sam vidio dva protivnika i probao sam da guram loptu na taj prostor tako da je ono što sam htio. Mada ipak treba sreće."

Sada - čekamo da vidimo da li će uspjeti Brazilci da šokiraju Dance od 18 časova, kao i kako će Portugal odigrati protiv Njemačke od 21. A onda slijedi polufinale u krcatoj Areni gdje će koplja ukrstiti Francuska i Hrvatska.

