Da li je Nikola najbolji na svijetu? Ne, Hrvat je mnogo bolji: "Ne može on sa njim u rečenicu, uz dužno poštovanje!

Ko je najbolji ikada? Mnogi bi rekli Nikola Karabatić, ali među njima nije Goran Šprem!

Izvor: Sanjin Strukic / Pixel Media / Profimedia / MN PRess

Januar je počeo, a to za ljubitelje rukometa znači vrijeme za velika takmičenja! Nažalost Srbije i BiH nema na Svjetskom prvenstvu koje će se igrati u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, a na ovom prvenstvu će Francuska prvi put poslije mnogo, mnogo godina biti bez Nikole Karabatića.

Rođeni Nišlija je po mnogima najbolji rukometaš u istoriji, a u intervjuu za hrvatske medija se sa time nije složio Goran Šprem! Legendarni krilni rukometaš i dugogodišnji reprezentativac Hrvatske naravno da je stao na stranu Ivana Balića. Iako je Karabatić mnogo trofejniji, ne želi da ga stavi na drugo mjesto!

"Svako ima svoje mišljenje. Je li najbolji onaj ko je najbolji igrački ili onaj ko je osvojio najviše medalja? Jednog Kiru Lazarova niko ne spominje jer nije osvajao medalje. A ja ću vam reći ovako...Ivano Balić je broj jedan. Onda dugo, dugo niko, a onda opet Ivano Balić", rekao je za "Indeks" Goran Šprem.

"Svako je sa njim 50 odsto bolji"

Izvor: Sanjin Strukic / Pixel Media / Profimedia / MN PRess

Istakao je da je njegov reprezentativni kolega bio igrač koji je sve oko sebe činio boljim igračima. Iako je Karabatić osvajao tri olimpijska, četiri svjetska i četiri evroska zlata, uz još šet medalja sa velikih takmičenja ne može to da mu prizna kao relevantno za trku sa Balićem Šprem.

"To je čovjek koji je najbolji ne zato što je on bio najbolji, nego zato što je pored njega svaki igrač bio 50 odsto bolji. To je čovjek koji je godinama bio ispred svog vremena, igrao je rukomet na način koji niko drugi nije mogao da prati jer je to nešto fascinantno. Na primjer, na treningu smo radili višak gdje je on morao da doda na desno krilo Džombi. I to je vrhunac, to je cilj. I on zamahne i vrati dijagonalu Lackoviću, a Lacković stoji sam. I sad mi svi ostali gledamo u njega, a on nas pita kako to nismo vidjeli. Objašnjavali smo mu: 'Ivano, to vidiš samo ti.' Uz dužno poštovanje Nikoli i svim drugim igračima koji su zaslužili da uđu u istu rečenicu s Ivanom Balićem, najbolji na svijetu i GOAT je Ivano Balić", rekao je on.

(MONDO, Indeks)