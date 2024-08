Luka Karabatić poslao emotivnu poruku Nikoli povodom kraja njegove karijere

Nije lako naći riječi, kada ti je brat najveći ikada. Luka Karabatić je uspio. Pročitajte njegov oproštaj od brata Nikole.

Nije otišao kako je htio Nikola Karabatić! Na Olimpijskim igrama u Parizu želio je da se oprosti zlatom ili makar medaljom, ali je na kraju Njemačka u četvrfinalu dobila "trikolore" i ostavila ga bez još jednog odličja. Danci su uzeli zlato, Nemci srebro, bronza je otišla Špancima, a nekoliko nedjelja nakon toga oglasio se i Nikolin mlađi brat Luka. Pivot, inače kapiten PSŽ-a i reprezentacije Francuske sada se na instagramu jako emotivno oprostio od brata. Luka će nastaviti sa karijerom i to makar još dvije godine jer ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do 2026.

Zajedno su u Pari Sen Žermenu osvojili devet titula, a četiri godine mlađem Luki Karabatiću je duže trebalo da se probije. Dva metra i dva centimetra visoki Luka je u PSŽ stigao 2015. godine, a prvu veliku medalju na velikim takmičenjima je osvojio te 2015. na Svjetskom prvenstvu. Ima po dva svjetska i evropska zlata, jedno olimpijsko, kao i po olimpijsko i svjetsko srebro i po bronzu sa Svjetskog i Evropskog prvenstva.

"Brate moj, nije lako pronaći riječi. Imam toliko toga da kažem, mnogo smo avantura proživjeli zajedno. Kao što si mi često pričao, nisam baš najbolji kada treba da pokažem emocije i da otvorim srce. Hvala ti što si bio stariji brat i što si mi pokazao put. Hvala ti što si izabrao rukomet i što si me vodio sa sobom. Hvala mi što me nikada nisi izostavljao. čak i kada smo bili mali i kada sam te nervirao. Hvala ti što si me natjerao da sanjam, što si mi pokazao da je moguće, što si natjerao milione ljudi da sanjaju, što si inspirisao mlade rukometaše, što si upisao svoje ime u istoriju francuskog sporta. Hvala ti što si podijelio iskustva, smijeh i radost sa prijateljima i saigračima. Hvala ti što si postavio ljestvicu visoko, što bi tata rekao. Zaslužuješ da se odmoriš kao ratnik. Uživaj u Žeraldini, Aleku i Nonu. Mogu da budu ponosni na oca poput tebe. Sada će mama manje da se nervira kada gleda utakmice. Ja sam sada izgubio brata na terenu, ali život nudi mnogo više toga lijepog za nas siguran sam. Tvoj brat te voli!", napisao je Luka Karabatić.

KO SU NIKOLA I LUKA KARABATIĆ?

Nikola i Luka Karabatić su godinama stub reprezentacije Francuske, a dovoljno o tome govore njihove medalje. Luki smo uspjehe već izlistali, a Nikola je osvojio tri zlata i srebro na Olimpijskim igrama. četiri zlata, srebro i dvije bronze na svjetskim prvenstvima i četiri zlata i dvije bronze na evropskim prvenstvima. Zajedno su počeli da igraju rukomet u Monpeljeu, a za razliku od Luke koji je rođen u Strazburu Nikola je rođen u Nišu! Njegov otac Branko inače rukometaš iz Trogira tada je igrao za Železničar iz Niša, a majka Radmila je Srpkinja koju je upoznao baš kada je nastupao na jugu Srbije. Kada su ga pitali kako se osjeća, Nikola je rekao:

"Ja sam i Srbin i Hrvat. Imam korijene u obje zemlje i na to sam jako ponosan. Francuska je moja domovina, ali mi je drago što vučem korijene iz bivše Jugoslavije", ispričao je jednom prilikom najveći rukometaš svih vremena. Ali baš zbog toga jednu pobjedu protiv Hrvatske posebno voli.

"Zbog oca ću zauvijek pamtiti finale protiv Hrvatske. Bile su to dva najbolja tima u pet godina, prepuna Arena, 15.000 ljudi i svi su bili protiv nas i protiv mene. Sjećam se kad su se pjevale himne, znam kako teško je bilo mom tati, njegov sin igra protiv Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva. Kada je počela himna, a himna Hrvatske je jako lijepa, počeo sam da plačem, bilo je stvarno čudno i vidio sam kako mi je otac osjećao, razmišljao sam o njemu", dodao je Karabatić, koji je tada ipak imao poseban motiv protiv Hrvatske i donio je svojoj Francuskoj titulu prvaka svijeta. A u Hrvatskoj ga, kao i u Srbiji obožavaju, pogledajte kakav su mu oproštaj napravili kada je sa PSŽ-om posljednji put došao u zagrebačku "Arenu" u Ligi šampiona.

Iako je cijeli život u Hrvatskoj i planira da tamo ostane nakon penzije istakao je da mu je jako bitno da mu djeca znaju korijene. "Siguran da ću djecu naučiti da govore hrvatski i srpski jer mi je to jako bitno. Ipak sam Balkanac, ponosan sam na svoje korijene, tamo imam kuću i porodicu i želim da mi djeca znaju odakle su im korijeni", istakao je on jednom prilikom.