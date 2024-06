Mesija je Pariz otjerao, Srbinu se klanjaju: Nisu me pustili da vidim najvećeg ikad, sad znam zašto su ga uzeli!

U razmaku od godinu dana u glavnom gradu Francuske ispratio sam dvojicu velikana, prvo Lionela Mesija, pa onda i Nikolu Karabatića... /Od izvještača MONDA iz Pariza Nemanje Stanojčića./

U razmaku od samo godinu dana iz Pariza sam kao izvještač MONDA sa Rolan Garosa ispratio dvojicu najvećih u istoriji svojih sportova. Prošlog juna sam bio u prolazu za posljednji meč Lionela Mesija u dresu Pari Sen Žermena, a ove godine nije bilo ni promila šanse da se nađen u rasprodatoj "Akor areni" na oproštaju Nikole Karabatića od klupskog rukometa u bojama PSŽ-a.

S obzirom na to da je i Kilijan Mbape zvanično prešao u Real Madrid za vrijeme mog boravka u prestonici Francuske, dobre su šanse da me neće pustiti u "grad svjetlosti" sljedeće godine ako Novak Đoković bude jurio titulu na pariskoj šljaci. Da se izvinim unaprijed, nadam se da ne razumiju srpski dovoljno dobro.

Nego, da se vratimo na temu ovog teksta. Karabatić se oprostio pred više od 15.000 ljudi i tom meču prisustvovao je i Novak Đoković koji mu je uručio posebnu plaketu kao zahvalnicu. Nikoli su se klanjali, dok su Mesiju zviždali i jedva su čekali da ode. Nikola će odigrati još samo Olimpijske igre baš u Parizu i pokušaće da donese Francuzima i sebi četvrto olimpijsko zlato poslije Pekinga (2008. godine), Londona (2012) i Tokija (2021). Između toga je u Rio de Žaneiru osvojio srebro (2016).

NIKOLA JE LEGENDA, OBOŽAVAJU GA OVDJE!

Prvobitna ideja bila je da porazgovaram sa francuskim novinarima o njemu, da čujem nešto od njih, ali su kolege bile previše zauzete pisanjem teniskih vijesti i zahvalili su se na pozivu. Bio sam spreman i da možda odustanem od ovog teksta, ali kako to obično biva, stigne neki znak. Moj znak bio je vozač "Bolta" Imram, momak iz Pakistana koji je oduševljen Srbijom.

Čim sam rekao Srbija i Đoković, odmah je počeo da priča o tome, a onda sam iskoristio priliku da pitam da li zna za jednog rukometaša rođenog u Nišu 1984. godine po imenu Nikola Karabatić. Odmah se vidio osmijeh na njegovom licu. "Karabatik? (tako ga izgovara prim. out). Naravno da znam za njega. On je legenda ovdje. Svi ga obožavaju. Nevjerovatan je, šta je sve uradio. Svaka mu čast", počeo je Imran.

DA LI JE VEĆI OD MBAPEA, NADALA, NOVAKA?

Pošto je bio i te kako raspoložen za priču, to je bio znak da nastavim sa pitanjima o Nikoli. Prvo je bilo da li je veća zvijezda od Kilijana Mbapea i Lionela Mesija?

"Od Mbapea sigurno! Osvojio je tri Lige šampiona. Da je Kilijan ostao i da je uspio da donese titulu u Ligi šampiona, ko zna, možda bi onda Parižanima bio veći, ipak je fudbal to, ali pošto je uzeo pare da bi otišao u Real, on je ovdje završena priča. Za Mesija mi je teško da kažem, bio je tu samo dvije sezone, nije bilo neke prave konekcije sa gradom i navijačima, ali je on velika zvijezda. Za Nikolu, nisam znao da je iz srpskog grada Niša, mada me ne čudi što su ga Francuzi uzeli, kod nas uzimaju sve što valja, odmah daju pasoše."

Na to se nadovezalo pitanje o tome da li je Karabatić veća zvijezda u Parizu od Rafe Nadala i Novaka Đokovića?

"Ufff, teško pitanje. Ako pitate ljude koji su baš odavde, Parižani onda možda i da, jer je ovdje osam godina. Sa reprezentacijom je osvojio mnogo toga, vole ga Francuzi stvarno, ali mi je teško da poredim dva sporta. Nadal je uzeo 14 titula na Rolan Garosu, Nole ima 24 slema. Svi oni su vrhunski sportisti."

IMATE ĐOKOVIĆA, BUDITE PONOSNI!

Razgovor sa raspoloženim taksistom "Bolta" počeo je i završio se pričom o najvećem teniseru svih vremena. "Imate Đokovića, treba da budete ponosni. Vidite šta on radi, ima 37 godina i pobjeđuje igrače koji su 10-15 godina mlađi. Da se nije povrijedio, ko zna šta bi bilo na Rolan Garosu. Pratim tenis, to mi je omiljeni sport, gledao sam mnogo mečeva. Završio je protiv Musetija u 3 ujutru, radi nemoguće stvari", nasmijao se Imram.

Nije bilo potrebe za nekim pitanjem, nastavio je da priča.

"Ljudi u Francuskoj sad poslije povrede pričaju da Novak treba da ide u penziju. Nemaju oni pojma. Pogledajte prošle godine, uzeo je tri grend slema. Igra mu se, vidi da može da se bori sa ovim mlađim igračima. U Australiji sam gledao koliko su navijali tamo za njega, a on je još beba, ima takvu facu. Dajte mu mlijeko, neka ide da spava. Šalim se malo, Karlos je veliki šampion, osvojiće on još mnogo slemova, ali mi je žao što ga guraju svuda toliko, tek dolazi njegovo vrijeme. Žao mi je i što je pobijedio Zvereva, on još nema grend slem titulu, samo zato sam navijao za njega", zaključuje Imram i obećava da će nastaviti da navija za Srbiju, posebno za Đokovića. Jedva čeka da ga opet vidi u Parizu, za Olimpijske igre i da ga podržava i tada. Dodaje i da mu je pisao i na Instagramu i da zna da on te poruke rijetko viđa, pa Nole ako slučajno zalutaš u ovaj tekst, javi se Imramu. Do tada, on će da nastavi da navija i za Novaka, Nikolu i mnoge druge srpske sportiste.

