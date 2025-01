Mamu Radmilu držali da ne utrči: Karabatićev udarac na terenu promijenio istoriju, Hrvati zauvijek pamte

Zagreb čeka osvetu Francuzima za poraz u finalu Svjetskog prvenstva 2009. godine. Nikola Karabatić je tu, ali kao navijač i vidjećemo na čijoj će strani biti. Prošli put je plakao uz "Lijepu našu", hoće li sada uz "Marseljezu"? Od izvještača MONDA sa Svjetskog prvenstva

Izvor: Shutterstock

Zagreb je na nogama jer se igra rukometni klasik! Od 21 čas će "Arena" biti puna, 15.000 Hrvata će navijati da njihova rukometna reprezentacija uđe u finale Svjetskog prvenstva, a protivnik nije mogao da bude atraktivniji za domaćina - Francuska.

Nakon što je Hrvatska prošla u polufinale golom Marina Šipića uz zvuk sirene, Luka Karabatić je izveo čudo i sa 0,2 sekunde do kraja meča uspio je da postigne pogodak za pobjedu "trikolora" nad Egiptom. Tako je zakazao meč možda i najvećih rukometnih rivala među reprezentacijama.

Rivalstvo se rodilo kada su za Hrvatsku igrali Ivano Balić, Igor Vori, Mirko Alilović, Goran Šprem, Blaž Lacković, Ivan Čupić i Petar Metličić, a za Francuze Nikola Karabatić, Luk Abalo, Mišel Gigu, Tjeri Omeje, Žerom Fernandez Didine Dinar... Svi su u Zagrebu ovih dana radili dvije stvari - tražili karte za polufinale i prisjećali se 2009. godine.

Rana koja još boli

Tada je u Zagrebu igrano Svjetsko prvenstvo, a za razliku od sadašnjeg takmičenja cijelo je odigrano u jednoj zemlji. Hrvati su u grupi dobili Francuze 22:19 (11:7) uz osam golova Vorija, a nakon pobjede nad Poljacima u polufinalu došlo je finale u kome im je Nikola Karabatić zario nož u srce. Usred Zagreba i Arene Omeje je imao deset odbrana, Gigu je u finalu dao deset golova, ali najbolji igrač bio je Karabatić. Do danas je to ostao jedan od najbolnijih poraza Hrvatske u njenoj istoriji. Sve je tada bilo spremno za slavlje, ali Karabatić je to spriječio.

Najpoznatija slika rukometa

Vrlo vjerovatno najpoznatija rukometna fotografija ikada nastala je tada. Uhvaćen je momenat u kojem se Ivano Balić unosi u lice Nikoli Karabatiću na tom meču. Igrao se 45. minut, rezultat je bio 18:18, a Balić se digao na šut. Karabatić je probao da ga zaustavi i udario ga je po licu, a to se Ivanu nije svidjelo. Najblaže rečeno.

"Balić pod prekršajem Balić... Balić i Karabatić. Sada mu je nešto poželio reći Ivano Balić za ovaj start. Ivano je super korektan, veliki sportaš i gotovo ga je nemoguće vidjeti u ovakvim raspravama, ovakvim situacijama, ali ovdje je bilo nešto nekoretno", rekao je hrvatski komentator kada je komentarisao ovu situaciju. Pogledajte:

Balić i Karabatić Izvor: Youtube/Sylvie Rancou

To je preokrenulo meč. Do kraja utakmice Hrvatska je postigla još samo jedan pogodak, a Karabatić i Francuzi su krenuli da nižu medalje koje su do dan danas uglavnom bile zlatne. Hrvati su nastavili da imaju odlične, ponekad i fantastične timove, ali stiče se utisak da je taj meč mogao da ih digne i mnogo više u visine.

Mama htjela da utrči

Izvor: Youtube/screenshot/IHF

Znamo da je Ivano Balić tada nešto dobacio Nikoli Karabatiću, ali to nikada nije izašlo u javnost. Šta jeste? Izjava Nikoline mame Radmile da je htjela da utrči na teren! "Kao mama koja želi da zaštiti svoje dijete, poželela sam da utrčim u teren, ali me suprug uhvatio za rukav i zadržao. Nije ništa rekao, ali mogla sam da vidim njegove emocije, jer se jako znojio", prisjetila se Radmila Karabatić.

Nikola je plakao uz himnu

"Zbog oca ću zauvijek pamtiti finale protiv Hrvatske. Bile su to dva najbolja tima u pet godina, prepuna Arena, 15.000 ljudi i svi su bili protiv nas i protiv mene. Sjećam se kad su se pjevale himne, znam kako teško je bilo mom tati, njegov sin igra protiv Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva. Kada je počela himna, a himna Hrvatske je jako lijepa, počeo sam da plačem, bilo je stvarno čudno i vidio sam kako mi je otac osjećao, razmišljao sam o njemu. Najdraža titula mi je ta sa Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj 2009. Mama i tata su bili u publici, gledali su utakmicu s tribina, a to je trenutak karijere koji nikad neću zaboraviti, pred 15.000 Hrvata koji su bili protiv mene... Joj, to nikad neću zaboraviti", rekao je jednom prilikom Nikola Karabatić o kultnom meču iz 2009. godine.

Ko je GOAT?

Vječito je to pitanje. Nikola Karabatić ili Ivano Balić? Godinama je to bila obavezna tema svakog rukometnog razgovora, svakog rukometnog intervjua, svake rukometne priče. Jedno je sigurno, Hrvatima tu nema nikakvog dvoumljenja. "Svako ima svoje mišljenje. Je li najbolji onaj ko je najbolji igrački ili onaj ko je osvojio najviše medalja? Jednog Kiru Lazarova niko ne spominje, jer nije osvajao medalje. A ja ću vam reći ovako...Ivano Balić je broj jedan. Onda dugo, dugo niko, a onda opet Ivano Balić. To je čovjek koji je najbolji i to ne zato što je bio najbolji, nego zato što je pored njega svaki igrač bio 50 odsto bolji. To je čovjek koji je godinama bio ispred svog vremena, igrao je rukomet na način koji niko drugi nije mogao da prati, jer je to nešto fascinantno. Na primjer, na treningu smo radili višak gdje je on morao da doda na desno krilo Džombi. I to je vrhunac, to je cilj. I on zamahne i vrati dijagonalu Lackoviću, a Lacković stoji sam. I sad mi svi ostali gledamo u njega, a on nas pita kako to nismo vidjeli. Objašnjavali smo mu: 'Ivano, to vidiš samo ti.' Uz dužno poštovanje Nikoli i svim drugim igračima koji su zaslužili da uđu u istu rečenicu s Ivanom Balićem, najbolji na svijetu i GOAT je Ivano Balić", rekao je nedavno Goran Šprem.

A sada?

Pogledajte 05:18 Luka Karabatić Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nikola Karabatić je poletio za Zagreb. On je na društvenim mrežama pokazao sliku iz aviona, a pred četvrfinala je rekao da će navijati za Hrvatsku. Njegov mlađi brat Luka se proslavio u četvrfinalnom meču sa Egiptom, dao je gol na 0,2 sekunde do kraja meča i tako zapravo zakazao ovaj meč. Hrvatska se muči sa povredama tri srednja beka, Francuska traži novog lidera na prvom takmičenju bez Nikole u timu, a publika se nada da će se opet pojaviti heroj poput Šipića koji je pogodio uz zvuk sirene. Od 21 čas počeće utakmica koja bi mogla da bude rukometni spektakl godine. Mada, poslije onakvih četvrfinala, biće teško to nadmašiti.