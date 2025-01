Igra se u Zagrebu, a pitaju se Francuzi: Presedan zbog kog je Hrvatska morala da kaže "u redu"

Francuska je izabrala u Zagrebu igra u petak od 21 čas, a ne nešto ranije kako je već bilo odlučeno. Tu je još jednom pokazano koliko problema ima u rukometu, pa i na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: X/Equipes de France de Handball

Hrvatska i Francuska su u nikad luđim utakmicama obezbijedili međusobni duel u polufinalu Svjetskog prvenstva u rukometu, a taj susret je na programu u petak u zagrebačkoj "Areni". Iako je prvobitno bilo planirano da se igra od 20.30, Francuska je odlučila umjesto Hrvatske da to bude u 21.00.

Kako je to moguće kada se Svjetsko prvenstvo igra u Hrvatskoj, a ne u Francuskoj? U rukometu je sve moguće, pa i to da termine bira i nedomaćin, a da stvar bude nevjerovatnije - ovo nije prvi put da to viđamo na terminu.

Luka Karabatić gol za Francusku protiv Egipta

Drugi put u posljednja četiri dana je Međunarodna rukometna federacija (IHF) pristala na zahtjev Francuske i promijenila joj je tako termin odigravanja utakmice. Prvo su u četvrtfinalu birali da igraju od 21.00 protiv Egipta - iako je u tom terminu trebalo da igra Hrvatska - dok su sada tražili da se meč sa domaćinom pomjeri za pola sata. Neće to značajno promijeniti pripreme dva tima za meč, ali pokazuje samovolju i bizaran trend u rukometu.

Kako je objašnjeno ih Rukometnog saveza Hrvatske (HRS), razlog leži u TV pravima: "Francuzi inače imaju ekskluzivni ugovor s agencijom Sportfive, koja je nosilac prava prenosa utakmica sa Svjetskog prvenstva. IHF s njima ima takav dogovor. S obzirom na to da su Francuzi takođe u igri, oni su zatražili da igraju u najjačem terminu", objasnio je Damir Poljak iz HRS.

Vidjećemo kome će to više odgovarati, dok dodajmo i to da se drugo polufinale igrati u Oslu. Ko će igrati u njemu, saznaćemo poslije današnjih mečeva Danske i Brazila, odnosno Portugala i Njemačke.

Finale se igra 2. februara takođe u Oslu, odnosno Berumu, gradiću kraj prestonice Norveške.