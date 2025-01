"Đoković, Jokić, najbolji smo": Nikola Karabatić nam u Zagrebu pričao o srpskim i hrvatskim genima

Nikola Karabatić stigao je u Zagreb na Svjetsko prvenstvo kao velika zvijezda, kako je i uvijek dočekan u ovim krajevima. Od izvještača Monda sa Svjetskog prvenstva, Nikole Lalovića

Izvor: Nikola Lalović/MONDO

Nikola Karabatić (40) vratio se u Zagreb, u Arenu u kojoj je 2009. godine odigrao jednu od najvećih utakmica u istoriji rukometa, protiv Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva. Tamo gdje je vodio kultne duele protiv Ivana Balića sada je stigao "samo" kao navijač Francuske i očekivano izazvao ogromnu pažnju.

Jedan od najvećih rukometaša u istoriji, rođeni Nišlija od oca Hrvata Branka i majke Srpkinje Radmile, nije krio oduševljenje u miks-zoni, nekoliko sati pred spektakl u polufinalu Svjetskog prvenstva i "reprizu" duela najvećih rukometnih rivala, Hrvatska - Francuska.

"Stvarno sam srećan što sam tu, što Francuska igra protiv Hrvatske u polufinalu. Imam ovdje mnogo lijepih uspomena u Areni. Znam da će atmosfera biti nevjerovatna, mislim da u karijeri čovjek to može da doživi jednom ili dva puta. Uvijek se sjećam te utakmice 2009. i presrećan sam što ću sad moći da doživim to sa druge strane. Manje pritiska, nisam na terenu da moram da pobijedim, dobijem utakmicu, mogu da uživam, da navijam naravno. Zbog toga sam mnogo srećan".

Ove zime, on navija za svog rođenog brata Luku, takođe trofejnog francuskog rukometaša koji je golom u posljednjim sekundama četvrtfinala protiv Egipta uveo ekipu u polufinale.

"Imam mnogo emocija, jer mi je i brat isto tu. Skakao sam kao lud kad je zabio taj zadnji gol, kod kuće sam gledao sa familijom. Kad sam gledao Hrvatsku, navijao sam za Hrvatsku jer sam htio da uđu u polufinale, da se desi ta utakmica ovdje u Areni sa punom Arenom. Stigao sam danas, ovdje je sunce, osjećam se kao na odmoru. Mnogo je lijepo, mnogo sam srećan i nadam se da ćemo svi danas uživati u toj utakmici", rekao je on novinarima.

"Đoković, Dončić, Jokić, najbolji smo!"

Da li će da navija za Hrvatsku ili Francusku i da li se ipak malo razmišljao prije nego što je odlučio.

"Naravno! Ja sam se rodio u bivšoj Jugoslaviji, tata je iz Hrvatske, a mama iz Srbije. Znači kad god Hrvatska, Srbija, Bosna, Slovenija, Makedonija igraju ja navijam za njih. Ja sam rastao u Francuskoj ipak je jedan dio mene odavde. Uvijek sam sa Lukom navijali za naše zemlje, a naravno igramo za Francusku. To nam je malo paradoks. Uvijek smo ponosni i kad igramo igramo za Francusku, ali igramo i za sve naše iz bivše Jugoslavije. Kad pobijedimo pokazujemo isto da su svi naši sportisti najbolji na svijetu. To vidimo sa Novakom Đokovićem, sa Nikolom Jokićem, Lukom Dončićem, Ivanom Balićem, svi naši iz svih sportova kolektivnih i individualnih najbolji su naši. Naravno da kad dođem bilo gdje na Balkanu osjećam se kao kod kuće. Kad sam igrao ponekad su mi zviždali, ali van terena su uvijek bili dobri sa mnom. Tako da samo ljubav".

"Rekao sam bratu - baš je dobro što sam izgubio"

Izvor: Nikola Lalović/MONDO

U Areni u Zagrebu je dobio i spektakularni oproštaj od klupskog rukometa u Pari Sen Žermenu. Čitava dvorana skandirala mu je tom prilikom.

"Da, da predivan. Pitala me francuska televizija koji mi je ovdje najbolji osjećaj i rekao sam dva. Naravno Svjetsko prvenstvo i finale 2009. ali i ta moja posljednja utakmica sa PSŽ-om ovdje je bila nevjerovatna. Nisam očekivao da dobijem takav oproštaj da me cijela Arena skandira, to mi je bio veliki momenat, mnogo emocija sa moje strane. Luka me je pitao poslije utakmice: 'Šta se sad desilo, je l' si ti ovo vidio?' Ja sam mu rekao: 'Vidiš, baš sam srećan što smo izgubili', jer sam mogao to da doživim u karijeri. Uvijek mi je lijepo kad se vratim ovdje na Balkan i večeras će sigurno biti mnogo lijepo sigurno", kazao je Karabatić.

Pogledajte i poslušajte Nikolu Karabatića: