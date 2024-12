Zvezda pokazala Evropi da joj je mjesto u plej-ofu: Kad imaš igrača koji može sve, pobijede se i najbolji!

Crvena zvezda je savladala Olimpijakos, a ima i heroje svoje pobjede.

Crvena zvezda je savladala Olimpijakos 87:73, a iako pobjeda od 14 rzalike nad jednim od favorita za odlazak na Fajnal for jeste impresivna, sam rezultat ne pokazuje koliko je zapravo dobro izgledala Crvena zvezda u ovom meču.

Crveno-bijeli su gubili na startu utakmice, a kada je Nemanja Nedović pogodio za 19:17 na kraju prve četvrtie nije bilo povratka. Crveno-bijeli su sljedećih 30 minuta kontrolisali meč, pa iako je uspio tim iz Pireja da stigne na poen zaostatka na poluvremenu - Zvezda je bila sigurna i vidjelo se da drži meč u svojim rukama.

Kao što je rekao trener Janis Sferopulos svaki igrač, pa čak i oni koji poput Branka Lazića nisu poentirali dali su svoj doprinos i ovo je način na koji igra ekipa koja ide u plej-of. Sada su crveno-bijeli uspjeli da odu u gornji dio tabele Evrolige, a trojica igrača su se posebno istakla i prelomila su ovaj meč!

DEJAN DAVIDOVAC - ZVEZDIN DŽOKER

"Deki je džoker! Ja imam džokera, mogu da ga stavim na pleja, na četrorku, peticu, na trojku. Ima kvalitet, kao što sam rekao on je moj džoker", rekao je Janis Sferopulos posle meča, a sjajni reprezentativac Srbije odigrao je sigurno najbolji meč ove sezone. A reprezentacija itekako ima veze sa tim.

Dao je 12 poena, šutirao je bez greške (1/1 trojke, 2/2 dvojke, 5/5 bacanja), uz to je dodao 3 skoka, asistenciju i blokadu, nije izgubio loptu, napravio je jedan, a na njemu su napravljena četiri faula. Imao je indeks korisnosti 20, ali opet je uradio ono svoje - bio je najbolji kada je bilo najpotrebnije.

Znamo da Davidovac voli da se pojavi u februaru na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća, u vječitim derbijima kao i u finalnim serijama liga. Sada se pojavio kada je Crvena zvezda u finišu meča djelovala kao da je spremna da ispusti pobjedu. Na 72:63 Vezenkov je dao dva poena, a onda mu je trojom odgovorio Davidovac. Poslije toga smo vidjeli tajmaut, a posle šest poena Vezenkova u niz na tri minuta do kraja Sferopulos je tražio minut odmora. Tražio je nekoga da spriječi da potone brod Crvene zvezde i našao ga je u Davidovcu,.Uspio je da iznudi faul, postigne dva poena sa penala, a onda izblokira Kostasa Papanikolaua i izvuče faul! Na 79:68 na 2:38 do kraja meč je bio gotov. A uz sve to Davidovac je jedno vrijeme kao odgovor na nisku petorku Olimpijakosa igrao centra. Sve radnje radi, što bi se reklo! A ako se sjetimo da je pred dvomeč Srbije sa Danskom u kvalifikacijama za Eurobasket ispao potpuno iz rotacije, jasno je da se tu ipak opet umiješala i magija Svetislava Pešića.

NIKOLA KALINIĆ - ČOVJEK JE OBEĆAO

Prije ovog meča na pet od posljednjih šest mečeva jednocifren. Lider koji je nakon pobjede nad Virtusom priznao da nije u dobroj formi, iako je dao trojku koja je prelomila meč i pobjedu u Bolonji. Sad se nije potrebno hvatati za jedan potez, sve što je uradio Nikola Kalinić bilo je sjajno.

Statistika kaže indeks korisnosti 20, 16 poena, 5/5 za dva, jedan promašaj za cijeli meč, tri asistencije.. Ali ne vidi se najbolje kakvu je odbranu odigrao, koliko je potrošen u defanzivi na ovom meču na kome je na terenu proveo 30 minuta. Uz ovakvog Nikolu Kalinića koji "hapsi" Papanikolaua, tera Vezenkova da ga gura laktom kako bi dobio prostor u prodoru i uz to daje mnogo poena uz malo pokušaja - Zvezda može u plej-of i daleko u Evroligi.

JAGO DOS SANTOS - MOŽE I ODBRANA

Promašio je šest šuteva, imao 6 poena i 3 asistencije Jago Dos Santos i u sigurno najgoroj statističkoj kategoriji koja je smišljena u posljednje vreme imao +/- od minus 1 što znači da je sa njim u igri Zvezda bila poen u minusu. Ipak Jago Dos Santos je na ovom meču bio onakav kakav Crvenoj zvezdi treba.

Pogodio je neke bitne šuteve, razigravao saigrače, a uz to imao čak tri ukradene lopte! Ne samo to nego je svaki put u prodorima direktnih rivala uspjevao da ostane tik uz nih. Mučio je Vilijams Gosa, nekoliko puta uspio do kraja da odigra odbranu i natjera Olimpijakos na grеšku. U napadu je doprinio, u odbrani ni sekunda nije bio igrač manje i to je Jago kome se Zvezda nadala kada ga je dovela iz Ulma. Znam da umije da zablista napadački, da ubaci i 20 poena, ali teško je sjetiti se meča na kome je bio ovako dobar defanzivno.

