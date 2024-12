Banjalučani protiv bivšeg osvajača ABA 2 za mjesto u drugom krugu! "Da nam je neko ovo ponudio prije početka sezone..."

Crveno-plavi će ukrstiti koplja sa Zlatiborom.

Izvor: MONDO

KK Borac Banja Luka u srijedu uveče (18.00) u Boriku igra odlučujući meč u prvom dijelu ABA lige.

Igrači Marka Šćekića ugostiće ekipu Zlatibora, a u slučaju trijumfa nad ekipom iz Čajetine pridružiće se u drugoj fazi ekipi Ilirije.

"Da nam je neko ponudio prije početka ABA 2 lige da u posljednjoj utakmici odlučujemo o svojoj sudbini kad je riječ o prolasku u drugu fazu, sigurno da bismo objeručke prihvatili. Prvu priliku da obezbijedimo plasman ispustili smo protiv Ilirije, druga prilika je sutra u 18.00 časova u dvorani Borik, nadam se pred prepunim tribinama. Nadam se da će publika doći da nas u što većem broju podrži jer imamo priliku da ostvarimo plasman među osam ekipa u ABA 2 ligi", rekao je Šćekić u najavi utakmice, nastavivši:

"Ekipa Zlatibora je izuzetno kvalitetna, po meni imaju najbolji roster u našoj grupi. Već duži niz godina imaju dobar budžet i ulažu, a plasiraju se uvijek u završnicu ABA 2 lige. Da li je to četvrfinale, polufinale, jedne godine su bili šampioni, tako da ne treba trošiti riječi na kvalitet rostera. Takođe, vodi ih iskusan stručnjak sa klupe, Strajin Nedović, koji je osvojio ABA 2 ligu. Biće jako teško, biće sigurno zanimljiva utakmica. Oni imaju dosta kvalitetnih i iskusnih igrača, pogotovo na spoljnim pozicijama, gdje mislim da su jedna od najboljih ekipa. Sa druge strane, mislim da mi možemo da igramo odbranu na visokom nivou. Mislim da smo u odbrambenim zadacima najbolja ekipa u ABA 2 ligi, pogotovo na perimetru gdje su oni najtalentovaniji, tako da će to biti sudar ekipe koja ima napadački prepoznatljiv stil i nas kao ekipe koja gaji odbrambeni stil, čvrstu košarku", rekao je Šćekić, uz napomenu da se u ekipu nakon dužeg odsustva zbog povreda vraćaju Boris Dragojević i Kristijan Ateljević.

Utakmica sa Zlatiborom imaće i humanitarni karakter. Sav prihod od prodatih karata biće proslijeđen Rukometnom klubu Borac m:tel koji je u teškoj finansijskoj situaciji, a na ulazu u dvoranu Borik biće postavljena kutija, u koju će moći da se doniraju slatkiši i paketići za djecu sa posebnim potrebama i djecu bez roditeljskog staranja.

Kapiten Srđan Gavrić meč sa ekipom iz Čajetine okarakterisao je kao najvažniju utakmicu u dosadašnjem dijelu sezone.

"Čeka nas jako kvalitetna ekipa, prije dvije godine osvajač ABA 2 lige. Svake godine su učesnici plej-ofa, šuterski veoma potentni. Mislim da je njihova najveća prednost šut za tri poena. Međutim, mislim da se i mi dosta pitamo. Defanzivno smo jako dobra ekipa i ako budemo odbrambeno na visokom nivou kao što smo bili većinom prvenstva, mislim da ćemo doći do pobjede. U ovim utakmicama bitna je volja. Ko bude imao više želje, volje, čvrstine, taj će i odnijeti pobjedu. Raduje me povratak nekih mojih saigrača koji su jako bitni u našoj rotaciji. S obzirom na to da igramo jako čvrsto u odbrani, to iziskuje dosta energije i potrošnje, i mislim da će nam njihov povratak dosta olakšati u rotaciji."

Ekipa je, ističe Gavrić, razočarala publiku u prošlom duelu protiv Ilirije.

"Iskoristio bih sad priliku ponovo da pozovem navijače, da dođu da nas podrže i budu nam vjetar u leđa, naš šesti igrač, da zajedno dođemo do pobjede na domaćem parketu. Igramo pred našom publikom, a to može da bude mač sa dvije oštrice. Možemo da izgorimo u želji da dođemo do pobjede pred našim navijačima, a može da nam daje dodatnu snagu. Nadam se da će u ovom slučaju biti ovo drugo", uvjeren je Gavrić.

