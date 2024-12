Strašna partija Vase Micića u NBA: Pogledajte sve poene srpskog košarkaša!

Najbolji meč sezone za srpskog košarkaša.

Vasilije Micić bio je veoma raspoložen za igru, a imao je i dosta prostora jer je ovo bio još jedan meč u nizu na kojem Lamelo Bol nije nastupio. Micić je imao i četiri asistencije za saigrače, a većinu poena koje je sam postigao je i kreirao, odnosno stvorio je priliku za šut koji je kasnije pogodio. Pogledajte kako je izgledala Vasina partija:

Impresivna partija srpskog košarkaša. Izvor: YouTube/DV Highights

Iako se srpski košarkaš raspucao, njegovom timu uopšte ne ide dobro ove sezone. Bio je ovo četvrti uzastopni poraz Šarlot Hornetsa u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, pa sada na dnu tabele Istoka dijele pretposljednje mjesto sa Torontom koji takođe ima skor 7-21. Lošiji od jedinog kanadskog tima i Šarlota samo je tim Vašingtona, sa četiri pobjede u dosadašnjem toku sezone.

Kada bismo pogledali i drugi dio NBA lige, videli bismo da su od Šarlota na početku nove sezone slabiji još i Nju Orleans (5-23), odnosno Juta (6-20). Svakako, to nije dobro društvo za ekipu u kojoj nastupa Vasilije Micić, a vidjećemo da li Hornetsi planiraju da budu još slabiji do kraja ove sezone kako bi u budućnosti dobili bolje pozicije na draftu. Ukoliko to bude slučaj, odlazak srpskog plejmejkera sasvim je izvjesna opcija.

