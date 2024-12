Obožava Srbe, a sa Jokićem će napasti titulu: Ovako Denver može da uzme Džimija Batlera

Detaljna analiza pokazuje šta bi Nagetsi trebalo da urade kako bi Batler postao saigrač Nikole Jokića.

Izvor: Profimedia

Mora nešto da se mijenja u ekipi Denver Nagetsa - tim iz Kolorada ne blista u aktuelnoj sezoni i trenutno nije ravnopravan sa najboljim timovima Zapadne konferencije, pa je sano da će Nikoli Jokiću biti potrebni novi saigrači. Da bi promijenili krv u sistemu, čelnici Denvera moraće da se odreknu nekog od startera. Možda za to dobiju iskusnog Džimija Batlera, već godinama jednog od najboljih košarkaša u NBA.

Insajder Bobi Marks bavio se svim opcijama koje bi mogle da dovedu do jednog od najvećih trejdova u sezoni i prelaska Batlera u tim iz Kolorada. Po njegovim računicama, postoji veoma lako izvodljiv scenario u kojem bi Nikola Jokić dobio veliko pojačanje, ali bi Denver morao da se odrekne najmanje trojice košarkaša u tom slučaju.

Takođe, Denver Nagetsi i Majami Hit ne bi bili jedine strane uključene u ovaj posao. Da bi se trejd dogodio morala bi da se pronađe i treća ekipa koja bi "pokupila otpatke", odnosno iznivelisala situaciju u oba tima. Pretpostavlja se da bi to mogao da bude Detroit, koji ove sezone nema takmičarske ambicije već samo kalkuliše.

Ukoliko su Marksove prognoze tačne, Denver bi Majamiju poslao Majkla Portera Mlađeg i Zeka Nađija, dok bi u Detroit poslali hrvatskog košarkaša Darija Šarića. Moguće je da bi u taj dio posla bili uključeni i neki pikovi druge runde kojima Nagetsi raspolažu. Sa druge strane, Denver bi dobio Džimija Batlera iz Majamija i Bobija Klintmana (21) iz Detroita. Mladi švedski košarkaš još nije dobio pravu šansu u NBA ligi, pa bi u Denver Nagetsima tek trebalo da se nametne za ulogu.

Šta se mijenja u Denveru?

Jokićev tim odrekao bi se startera Majkla Portera Mlađeg, koji je posljednjih godina bio veoma važan igrač za tim. Takođe, ekipu bi napustili Nađi koji nije uspio da se dokaže u NBA ligi i Šarić koji i pored NBA iskustva ekipi nije donio dovoljno u prvih nekoliko mjeseci nove sezone. Utisak je da bi svi oni bili premali gubitak za Denver, ukoliko bi Džimi Batler opravdao reputaciju i zaigrao na najvišem nivou.

Porter ima ugovor na 35,8 miliona dolara, Nađi ima ugovor na 8,8 miliona, dok je Šarićev ugovor težak 5,1 milion. Sa druge strane, Džimi Batler trenutno igra za 48,8 miliona dolara po sezoni, dok bi Klintman trebalo da zaradi 1,2 miliona dolara - ali on ima četvorogodišnji ugovor.

Ukoliko neki drugi tim ne uzme Batlera - a on na kraju trejda završi u Denveru - očigledno će postati prva opcija na svojoj poziciji. Treba očekivati da preuzme i mnogo ofanzivnih akcija koje su trenutno u rukama Džamala Mareja, pa možda čak i da u potpunosti uzme njegovu ulogu druge zvijezde tima. Takođe, Batler bi Denveru trebalo da donese malo ratničkom mentaliteta, jer je poznat po svojoj kompetitivnosti. Posebno se to odnosi na period kada plej-of počne, jer on tada prebacuje u veću brzinu.

Ko je Džimi Batler?

Jedan od najboljih američkih košarkaša rođen je u Hjustonu 1989. godine i imao je veoma teško djetinjstvo. Otac je napustio porodicu, a majka ga je izbacila iz kuće kada je imao samo 13 godina jer joj se nije sviđalo kako Džimi izgleda. On je narednih nekoliko godina proveo spavajući na kauču u dnevnim sobama svojih školskih drugova i njihovih porodica, sve dok ga je jedna od porodica nije praktično usvojila.

Tokom srednje škole pokazivao je veliki košarkaški talenat, a zbog njega je i nakon samo jedne godine promijenio koledž na kojem se školovao. Bilo je evidentno da je Džimi NBA potencijal, pa je išao korak po korak ka najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Draftovan je 2011. godine kao posljednji pik prve runde.

Šest sezona je nastupao za Čikago Bulse koji su ga i izabrali na draftu, zatim je nešto više od godinu dana bio član Minesote, a drugu sezonu priveo je kraju u dresu Filadelfije. Nakon toga je postao član Majamija i trenutno igra šestu sezonu za tim sa Floride. Šest puta je učestvovao na Ol-Star mečevima i pet puta biran u najbolju defanzivnu petorku lige. Sa reprezentacijom SAD osvojio je zlato na Olimpijskim igrama 2016. godine.

Tokom prethodnih godina istakao se kao mentor srpskog košarkaša Nikole Jovića, koji je važan projekat Majamija. Njih dvojica postali su veoma dobri prijatelji, Batler je imao zaštitnički stav prema mladom saigraču, a često su se raspravljali o sportu i srpskim sportistima. Primjera radi, Džimi smatra da je Miloš Teodosić najbolji srpski košarkaš, ali Novaka Đokovića ne smatra najboljim tenisom na svijetu.