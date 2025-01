"Željko nam je pokazao snimak i to je preokrenulo sezonu": Džouns za MONDO otkrio detalje sa sastanka Partizana

Karlik Džouns je u opširnom intervjuu za MONDO pričao o sezoni, Željku Obradoviću, ulozi koju mu je namijenio, snimku koji je sve okrenuo...

Karlik Džouns (27) već je pokazao da je lider Partizana. Uprkos tome što mu je prva evroligaška sezona, što nema previše iskustva sa igranjem u Evropi, sjajni plejmejker je produžena ruka Željka Obradovića na parketu. Preuzima odgovornost kada je najteže, donosi uglavnom prave odluke na parketu, pomaže saigračima i sve to sa prepoznatljivim osmijehom na licu.

Rođen je u Americi, ali igra za reprezentaciju Južnog Sudana i prvi put je u Srbiji. Kako sve to za njega izgleda, šta je probao od srpske hrane, kako je raditi sa Željkom, šta je on tražio od njega, to su samo neke od tema novogodišnjeg intervjua sa Karlikom.

"Sjajno je ovdje zaista. Na terenu i van terena, košarkaški imamo sjajan tim, imam sjajne saigrače, legendarnog trenera. Ne možeš bolje da tražiš. Sjajno je, imamo sjajne navijače. Svaka sezona ima uspone i padove i to prihvatam. Van terena, hrana je sjajna, ljudi su sjajni. Sviđalo mi se malo više kad je bilo toplije. Šalim se malo. Dobro je, lijepo je, zaista uživam. Nevjerovatno je i drugačije nego kod kuće", počeo je Džouns razgovor za MONDO.

"Rakija? Baš je jaka, volim to"

Razgovor je krenuo u nešto opuštenijem stilu, sa pričom o hrani i piću. Za početak o rakiji, pošto je flaša nove rakije Partizana stajala ispred njega kao poklon.

"Probao sam, mnogo je jaka, mnogo. Ne smijem da pretjeram sa rakijom. Dobra je, volim jaka pića. Bila je dobra, drago mi je da sam probao", smije se Karlik.

Kada je čuo pitanje o omiljenoj srpskoj hrani, zamislio se.

"Uf, teško pitanje. Ne znam, teško mi je da odaberem. Obožavam hranu, volim da jedem sve i svašta. Doručak mi je važan, volim da probam raznu hranu. Ponekad probam hranu i ne znam šta jedem. Sarma? Da, da, da. Probao sam to jednom, saigrač mi je rekao šta je tek kad sam pojeo. Ne znam kako se zove koja hrana, ali sam probao neke. Nisam još probao ćevape."

"Neki kažu da je Željko lud, ali ne znaju..."

Poslije nekoliko mjeseci rada sa Željkom Obradovićem organizator igre objasnio je kako sve to izgleda iz njegovog ugla.

"Čovječe, on je sjajan trener. Težak je, u smislu zahtjeva koje ima od nas. Želi da pobjeđujemo, hoće da izvuče najbolje od nas. Legenda je. Neki možda kažu da je lud, kada sa strane gledaju kako viče na nas, ali on želi da pobjeđuje. Zna za šta smo sve sposobni i šta možemo da uradimo, dobro je putovanje."

I Karlik je osjetio kako izgleda kada Željko viče na njega i to je nešto što mu ne smeta, čak naprotiv.

"Prihvatam sve to. Želite takve stvari od trenera. Ako nemate to, onda možete da se opustite, a trener je takav da vam ne dozvoljava da se opustite. Prema svakom je isti, bio ti prvi ili 16. igrač u timu. Sviđa mi se to."

"Kada smo gubili, tada sam shvatio"

Od momenta stvaranja novog tima Obradović je postavio i neku vrstu izazova svojim igračima. O tome su pričali već Sterling Braun i Frenk Nilikina za MONDO, a sada je i Džouns otkrio šta je to od njega zahtijevao.

"Tražio je od mene da budem lider. Bilo je još rano u sezoni, prva mi je godina u Evroligi i odmah mi je rekao da hoće da budem vođa tima. Mnogi ti momci imaju iskustvo igranja u Evroligi. Ja dolazim kao novajlija u tom smislu, treba njima da kažem šta da rate i to je izazovno. Želite da dobijete njihovo povjerenje, da budete osoba sa kojom mogu da razgovaraju i van košarke i morao sam da 'uključim prekidač'".

Pošto je i sam spomenuo "prekidač" uslijedilo je i pitanje o tom detalju, kada se dogodila ta promjena?

"Kada smo gubili utakmice shvatio sam da moram da uradim neke stvari i da moramo da iznesemo sve na vidjelo. Nije bilo sastanka, već sam individualno pričao sa saigračima. Imamo sjajan tim, imamo zajedničke večere, družimo se, trudimo se da provodimo vrijeme jedni sa drugima, da gradimo hemiju. Rekao bih da djeluje. Ne bih rekao da je to sve od jednog razgovora ili tako nešto, imamo sjajne trenere, učimo iz svojih grešaka."

"Željko nam je pokazao taj snimak"

Never doubt coach Obradović and his system@PartizanBCpic.twitter.com/lh0u4Y6kB8 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague)December 8, 2024

U novembru je Partizan bio u teškoj situaciji, imao je skor 2-8 u Evroligi i naredni meč bio je derbi sa Crvenom zvezdom. Od tog duela je počela serija od pet uzastopnih trijumfa i povratak u plej-of trku. Tvrdi Karlik da u tim trenucima nije bilo nervoze.

"Nije bilo nikakve panike zaista. Mogli smo da dobijemo svaki meč koji smo igrali, osim Fenerbahčea u gostima. Igrali smo dobro, ali nismo igrali svoju košarku tokom svih 40 minuta. I kada se to dešavalo, imali smo šanse da pobijedimo, pa smo grešili, gubili neke lopte, birali loše šuteve. Čim smo počeli to bolje da radimo, pobjeđivali smo."

Na slikovit način je objasnio šta je bila prekretnica u sezoni. Bio je to momenat na konferenciji za medije koji je Obradović iskoristio kao motiv za njegove igrače.

"Iskreno, dojadilo nam je da gubimo. Znali smo za šta smo sposobni. Trener dolazi sa nekim dosta motivišućim govorima. Jedna od stvari koja je preokrenula sve bila je konferencija za medije na kojoj je jedna novinarka rekla treneru da je sezona gotova za nas i da igramo reda radi do kraja. To je i trener i cijeli tim shvatio kao nepoštovanje i pomoglo nam je. Pokazao nam je snimak toga na sastanku i tako je počelo."

"Ja sam među najboljim bekovima u Evroligi"

Džouns naglašava da je ponosan što je u Partizanu i što osjeća ljubav i od navijača, saigrača i trenera. Posebno je zahvalan publici.

"Uživam u tome mnogo. Osjećam da je svaka utakmica kao prva, žmarci me prolaze svaki put kada izađem na parket. Još ona utakmica kada su mi skandirali 'MVP, MVP', to definitivno nisam očekivao, blagosloven sam. Hvala im."

Koliko puca od samopouzdanja može da se zaključi i po tome kako vidi sebe u Evroligi.

"Rekao bih da sam među najboljim bekovima u ligi. Kada dobijem to pitanje, ne bih da zvuči kao da pokazujem nepoštovanje prema onima koji su mnogo toga uradili jer sam novi i nisam ostvario neki veliki uspjeh još uvijek. Vjerujem u sebe, mogu da se borim sa bilo kojim bekom i zadržaću to samopouzdanje".

"Volio bih da donesemo Željku 10. evropsku titulu"

Navijači imaju velike snove i želje, od kada se Obradović vratio na klupu često mu pjevaju da opet osvoji evropsku titulu. Ima devet trofeja.

"Znam za to naravno. Radujemo se ostatku sezone, hoćemo da učinimo mnogo dobrih stvari. Volio bih da donesemo treneru 10. evropsku titulu, ali moramo da idemo postepeno, meč po meč", oprezan je Karlik.

Šta su njegove novogodišnje odluke.

"Da ostanem pozitivan, da nastavim da se borim, čeka nas mnogo mečeva i izazova. Znam da su očekivanja navijača visoka, ali ne volim da obećavam, jer ponekad ne možete da kontrolišete takve stvari. Mogu da obećam da ćemo da se borimo i da pokušamo da ispunimo očekivanja i navijača i naša. Vidjećemo šta će se desiti."

Za kraj je otkrio da mu mnogo znači što je njegova porodica u Beogradu.

"Uživam u vremenu provedenom sa porodicom. Oni su došli u Beograd, moj otac je došao sa familijom. Otvorili smo poklone, uživam u tome, nisam dugo bio sa njima. Mnogo mi je bilo lijepo, dobio sam kolonjsku vodu, neke džempere i dosta smajlija, podsjeća na mene, jer se stalno smijem", zaključio je Karlik Džouns sa prepoznatljivim osmijehom.

