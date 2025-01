"Partizan ima tim za fajnal-for Evrolige": Braun za MONDO o Željkovom izazovu i najvećoj želji u karijeri

Sterling Braun je u intervjuu za MONDO pričao o Partizanu, saradnji sa trenerom Željkom Obradovićem, ciljevima i ambicijama kluba...

Sterling Braun (29) postao je udarna igla Partizana u napadu. U posljednje vrijeme pruža odlične partije, posebno kada je ofanziva u pitanju. Jedan je od najkonstantnijih igrača crno-bijelih u tom dijelu igre i to se vidi. U Evroligi prosječno bilježi 10,7 poena, 2,7 skokova i 1,6 asistencija po meču.

Šta se promijenilo? Kako mu je u svemu tome pomogao Željko Obradović, zašto vidi Partizan kao tim koji može na fajnal-for elitnog takmičenja? To su neke od tema o kojima je američki košarkaš pričao u novogodišnjem intervjuu za MONDO. Uvjeren je da crno-bijeli imaju potencijal za velika djela do kraja sezone.

Poslije nekoliko mjeseci u Beogradu i u crno-bijelom dresu zadovoljan je smjerom u kom se stvari odvijaju.

"Ide dobro, ne mogu da kažem ništa osim lijepih stvari o gradu, timu, navijačima, atmosferi koja je ovdje.Sjajno je, uživam, napredujem svaki dan na terenu. Osjećam da se tim nalazi u dobrom trenutku, imali smo neke poraze, pa smo ušli u seriju pobjeda, idemo polako", počeo je Braun razgovor za MONDO.

"Željko mi je postavio nekoliko izazova"

Prije dolaska u Partizan Braun je igrao za Albu i bio mu je to prvi evropski klub. Igrao je dugo u NBA ligi za Milvoki, Hjuston, Dalas, Los Anđeles Lejkerse, igrao je i za filijale Baksa i Reptorsa, pa je prije potpisa zvao da se raspita dodatno o metodama Željka Obradovića.

"Sve što sam čuo je tačno, a čuo sam dobre stvari o njemu. Jedan je od najboljih trenera u Evropi, njegov rezime, pobjede, intenzitet i strast, to pokazuje stalno. Izaziva nas, igrače, ima pristup igri koji je poseban, način treniranja takođe, sve to vidim", objašnjava Baun.

Na to se samo nadovezalo pitanje o izazovima koje je trofejni stručnjak postavio pred njega.

"Meni? Da budem agresivan u napadu i da igram bolje u odbrani. Da donosim bolje odluke, da 'čitam' igru bolje. Da donosim bolje odluke sa loptom u rukama, bilo da je to da idem na prodor, da asistiram ili da šutiram, da budem svjestan stanja na terenu."

Poslije nešto sporijeg starta sezone, Sterling je brzo "pohvatao konce" i počeo da igra sve bolje.

"Na početku mi je trebalo vremena da se adaptiram na sistem, saigrače, nisam bio dovoljno agresivan tada. Ulazio sam brzo u probleme sa faulovima, sve to je uticalo. Sada sam agresivan od prvog do posljednjeg momenta i to je pomoglo."

"Nema panike, griješili smo dosta"

Partizan je u novembru bio u teškoj situaciji, na tabeli Evrolige bio je na skoru 2-8 pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom. Upravo je pobjeda u tom duelu bila jedna od prekretnica za seriju od pet pobjeda u nizu.

"Nije bilo nikakve panike, stresa ili nečega sličnog u svlačionici. Znali smo da smo novi tim, da se navikavamo jedni na druge, na trenere. Sami smo krivi za neke poraze, pravili smo neke greške i to su sve greške koje mogu da se isprave. Učinili smo upravo to, ušli u seriju pobjeda. Onda smo opet sebe pobijedili. Moramo da se vratimo. Košarka je takva igra, igra serija, pobjede i porazi. Znamo šta moramo da radimo da bismo prošli u plej-of Evrolige."

Vjeruje da je srpski tim naučio iz grešaka.

"Morate da izvlačite pouke iz svojih grešaka i to smo i radili. Vidjeli smo kakve greške smo pravili u tim mečevima, morate da učite lekcije."

O NBA ligi i Dončiću

S obzirom na godine iskustva igranja u NBA ligi pitali smo Brauna i da li može da uporedi navijanje u Evropi i Americi.

"Možda donekle sa plej-ofom u nekoliko gradova gdje može da bude ludo. Ali je konstantnost koju vidimo ovdje neuporediva, na svim mečevima je tako, ne samo u plej-ofu. Ludilo je sa navijačima Partizana, ne mogu da zamislim kako je u doigravanju, siguran sam da će da bude još posebnije kada na to dođe red."

Ne krije da bi volio jednog dana da se vrati "preko okeana" i da zaigra u NBA.

"Naravno da želim da se vratim u NBA, to je san svih igrača, bilo da se radi o onima koji su ranije već igrali ili koji hoće prvi put da odu tamo.To je najbolja liga na svijetu, igra se najbolja košarka i svi hoće da igraju na najvišem nivou tamo. Za mene lično je to cilj, volio bih da se vratim jednog dana, da igram protiv najboljih. Da bih to uradio moram da napredujem, da budem bolji svakog dana i osjećam da svi u Evropi imaju isti cilj."

U Dalasu je igrao sa Lukom Dončićem, ali za sada nije bilo "peckanja" sa njim o derbijima sa Zvezdom. Poznato je da je Luka navijač crveno-bijelih.

"Nisam se čuo sa njim poslije derbija. Nisam ga 'peckao', nisam stavljao na društvene mreže, ali će sigurno toga biti kasnije. Sigurno ćemo da se šalimo o tome", smije se Sterling.

"Partizan ima tim za fajnal-for Evrolige"

Da mu ne manjka samopouzdanje i da vjeruje da Partizan može daleko da dogura Braun je pokazao i po riječima pred kraj intervjua kada je govorio o planovima i ciljevima.

"Nemam novogodišnje ciljeve, potrebno je da budem konstantan, da budem disciplinovan. Ne vjerujem u novogodišnje odluke, nego u to da radiš na sebi i da napreduješ svakodnevno, da budeš bolji nego što si juče bio", počeo je Braun.

Bez mnogo ustezanja je nastavio i to sa jasnom porukom.

"Mi smo fajnal-for tim, tim koji može da osvaja titule, idemo tamo. Prvi cilj je plej-of, a kada dođeš do fajnal-fora onda je sve moguće. Kada dođemo dotle, želimo da dovršimo posao", zaključio je Braun.