"Nama osam dana, Zvezdi jedno jutro": Šokirao crveno-bijele i Sferopulosa, pa priznao kako!

Jurica Golemac je bio realan i istakao je da je njegovom timu bilo mnogo lakše da dođe do pobjede nego Crvenoj zvezdi.

Jurica Golemac i Dubai očigledno znaju nešto što niko drugi ne zna u ABA ligi. Uspjeli su da pobijede crveno-bijele i drugi put ove sezone i sruše ih sa vrha ABA lige, a poslije ove utakmice šef struke gostiju je istakao da je bilo vidljivo da je Zvezda i dalje umorna poslije napora u Evroligi i meča sa Parizom.

"Čestitke našim igračima na vrlo dobroj utakmici, pametno odigranoj. Znali smo da Zvezda poslije velike pobjede prije dva dana i očekivanjem duplog kola u Evroligi nema vremena za pripremu za nas. Vidjelo se na terenu da im energija nije bila na terenu kao inače. Sedam dana smo ih studirali, za razliku od njih koji su nas analizirali samo jedan dan. Nastavljamo da prijetimo svima", rekao je Golemac

Njegov tim se nedavno dodatno pojačao i sada su još snažniji, a to dokazuje i ova pobjeda. Nisu pali u formi do sada u sezoni, a sada su ponovo pokazali da će se boriti da budu u samom vrhu ABA lige do kraja sezone.

"Rekao sam na početku, imamo dobar tim. Rezultat zavisi od trenutka kada dolaziš nekome. Došli su nam prvo kolo sa problemima, mi smo bili euforični. Jako teško je i sada za Zvezdu da igrate svako veče na tom nivou. Dobili smo neke igrače, neki su se oporavili i to se odmah vidjelo na terenu. Imali smo osam dana pripreme, a Zvezda jedno jutro. Jako je lako motivisati igrače da igraju protiv evroligaša. Nevjerovatan napadački dan za nas, fokus nevjerovatan, neće biti puno još ovakvih utakmica", dodao je Golemac.

Jedan od boljih na ovoj utakmici bio je Francuz Butsijel, centar koji je nedavno potpisao za ekipu nakon finansijskog kraha Karšijake. Za 18 minuta je imao 12 poena i 4 skoka.

"Mi smo već duže na tržištu za peticu, vidjeli smo da nam fali mesa. Kad se Džeri pojavio, dobro ga poznajem, on je ostao na tržištu i odmah smo reagovali. Znali smo da je dobar za ABA ligu, odmah nam je pomogao. Iskusan igrač, nema tu puno nedoumica", zaključio je Golemac.







