"Ko god je gledao meč, shvatio je!" Dubai nadigrao Zvezdu, Sferopulos sve objasnio!

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos sumirao je utiske posluhe poraza svog tima od Dubaija na domaćem terenu u ABA ligi.

Crvena zvezda se mučila na meču sa Dubaijem u ABA ligi, pokušavala da se vrati, ali na kraju nije uspjela. Tim Janisa Sferopulosa upisao je drugi poraz od novog tima u ABA ligi ove sezone i grčki stručnjak nije mogao da bude zadovoljan onim što je vidio na terenu u "Areni". Pred duplo kolo Evrolige njegova ekipa je ispustila prvo mjesto na tabeli i sada mora da juri rivale na vrhu - Budućnost i Partizan.

Sjajan meč odigrali su Nejt Mejson, Danilo Anđušić, Ahmet Duverioglu i Davis Bertans, a poslije meča šef struke domaćeg tima je istakao da njegov tim nije uspio da skupi snage da pobijedi i da se oporavi od utakmice sa Parizom u Evroligi.

"Dobro veče svima. Mislim da je svako ko je gledao meč danas shvatio je da smo htjeli, a nismo mogli. Nismo mogli jer energetski nismo imali snage u odnosu na rivala. Ovo je poraz koji je umnogome došao zbog rasporeda. Kada smo u petak imali meč protiv Pariza. jedan od energetski najtežih mečeva sezone nije lako spremiti se za meč za dva dana. Moramo da im čestitamo i nastavimo", rekao je Sferopulos.

Nemanja Nedović se povrijedio na ovom meču i to jako brine njegovog trenera.

"Ovo je nešto što mi jako smeta. Povreda Nemanje Nedovića. Ići će na snimanje, pa ćemo vidjeti koliko je ozbiljno. Vidjećemo kada se snimi", kratko je prokomentarisao situaciju Grk.

Jurica Golemac je na svojoj konferenciji za medije istakao da je njegov tim imao osam, a Sferopulosov samo dan da se spremi za duel.

"Ovo je zbog energije. Rekao sam to. Kada igrate sa Parizom, nije to regularan meč, oni igraju "ran end gan". Kada poslije tog meča igrate za 48 sati nemate energije. Oni su probali da trče jer su znali da mi energetski nismo na njihovom nivou. Bilo je jasno da smo htjeli, ali nije to bilo dovoljno. Poslije poraza moramo da se iskritikujemo, da vidimo šta možemo bolje, da ovo shvatimo pozitivno i da uradimo nešto da se vratimo", istakao je na kraju Janis Sferopulos.







