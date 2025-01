Ogromni problemi za Partizan: Obradović bar bez četvorice, još dvojica pod upitnikom!

Evo kakva je kadrovska situacija za Partizan pred gostovanje Asvelu.

KK Partizan ima nove, velike probleme pred duplo kolo Evrolige. Crno-bijeli gostuju u utorak Asvelu (20 časova), a Obradović neće moći da računa na sve igrače. Kako prenosi "Sport Klub", u Beogradu su ostali Vanja Marinković, Mitar Bošnjaković i Frenk Nilikina, neće igrati ni Dvejn Vašington zbog bolesti, dok su pod znakom pitanja Aleksej Pokuševski i Isak Bonga.

"Ostaće u Beogradu Vanja Marinković, Mitar Bošnjaković i Frenk Nilikina. Njih trojica su povrijeđeni, dok ostali putuju. S tim što, poslije one utakmice u Atini, problem sa ramenom ima Aleksej Pokuševski, dok Isak Bonga takođe nije igrao u Čačku jer ima problem sa laktom i dobio je udarac u leđa, ali vidjećemo kako će to da izgleda. Ne znam, do sutra sigurno nećemo znati kakvo je zapravo stanje", rekao je Obradović.

Nilikina i Marinković bili su u na pregledu magnentnom rezonancom u nedjelju, nisu ni nastupili za vikend protiv Borca iz Čačka, dok takođe tada u sastavu nije bilo ni Isaka Bonge.

Asvel i Partizan su na skoru 9-11 u dosadašnjem dijelu takmičenja, dok crno-bijele u četvrtak očekuje i meč sa Olimpijom

(Sport Klub/MONDO)