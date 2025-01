"Partizanov vođa nije i njegov najbolji igrač": Vladu Đurovića je oduševio, podsjeća ga na Aleksu!

Poznati srpski trener rekao ko je prema njegovom mišljenju "Broj 1" među crno-bijelima.

Poznati srpski trener Vlade Đurović govorio je o Partizanovim velikim pobjedama protiv ASVEL-a i Armanija u gostima, kojima su crno-bijeli drastično povećali svoje šanse za plasman u nokaut fazu.

"Odmah se pitam, a šta je bilo u prvom dijelu kad su igrali sa Asvelom i Milanom kod kuće? Obje izgubljene i ono što sam govorio, da ova atmosfera od 20-22 hiljada ljudi više godi protivniku nego našim ekipama, i Zvezdi i Partizanu. Naše ekipe su pri dnu u dobijenim utakmicama kod kuće. Nevjerovatno!", rekao je on za TV Arena sport.

"Bio sam na ove dvije utakmice Zvezde sa Bajernom, Parizom, vidio uživo šta to znači. To toliko 'pali' više goste nego naše domaće", dodao je Đurović.

Komentarišući crno-bijele, naglasio je da je Partizan na turneji u tri zemlje ostvario primarni zadatak.

"Partizan kada je krenuo na ovu turneju, Grčka, Panatinaikos, Italija, Milano i Lion, trebalo je da dobije dvije utakmice da bi ostao u trci za 10. mjesto i uspio je da dobije na impresivan način, stvarno dominantan. Protiv Milana je drugo poluvrijeme bila rapsodija. Asvel je igrao bez Lovernja, Maledon i De Kolo su bili najslabiji i Partizan bi ih lako dobio da su tako igrali u Beogradu".

Ponestalo je Đuroviću riječi da hvali crno-bijele i njihove nastupe, posebno u Milanu.

"Partizan je bio dobar, agresivan, hrabar. Lundberg je odigrao sjajno, zajedno sa Braunom. Poslije te utakmice bilo je i pretjerivanja u oduševljenju, što je sasvim normalno, ali druga utakmica se morala dobiti i bila je reper gdje je Partizan i bila je stvarno fantastična. Milano da je dobio išao bi na 13 pobjeda, a Partizan na 10. Milano bi tako bio siguran u plej-ofu, a Partizan na 90 odsto da neće biti u plej-ofu. Sada su se sa Partizanovom pobjedom promijenile stvari. Na toj utakmici vidjeli smo kontranapade, skokove, bacanje igrača po terenu, šut... Najinteligentnije moguće, desetak sekundi prije kraja napada, lopta ili kod Karlika ili kod Sterlinga ili 'jedan na jedan'... Bilo je fenomenalno i nisam vidio način na koji Milano da se odbrani. Taj meč je na mene ostavio mnogo jači utisak nego ona sa ASVEL-om, bili su mnogo ubjedljiviji".

"Karlik Džouns je vođa, ali najbolji je drugi igrač"

Konkretno govoreći o igračima, Đurović je rekao da je Karlik Džouns vođa crno-bijelog tima, a da je sada potpuno jasno da je najbolji igrač Sterling Braun.

"Karlik Džouns je igrao neke utakmice slabije, počela je sumnja, ali on je sada pokazao da je ipak 'onaj stari', ipak je on vođa ekipe, ali ne i najbolji igrač. Ipak je tu Braun najstandardniji sa tim što radi. Kada se njih dvojica porede, Braun ima fantastičan prodor, sve završetke na ziceru završava desnom rukom, nema lijevu, ali to mu ne smeta. Dalje, šut za tri poena je Braunu neuporedivo jači, za dva poena su otprilike isti... I u igri 'jedan na jedan' obojica fantastično rade. Razlika među njima je odbrana. Karlik nije loš u odbrani, ali Braun je igrač koji ima pozicije na terenu koje su fantastične. Kada je 'mismeč' i kada uzme visokog igrača, tako se 'uvali' njemu u noge da je veoma teško da mu se doda lopta", rekao je iskusni trener.

Uporedio je Đurović veliki Braunov kvalitet sa onim što na terenu radi bivši bek Partizana i energetski lider reprezentacije, Aleksa Avramović.

"Braun je najjači u jednom, u radu rukama kojima krade lopte. Taj rad ruku ima možda još samo Avramović i to ga odvaja. Dok ga gledam počeo sam toliko da ga cijenim, da Partizan da možda pomisli da ga zamijeni za Huarda ili Larkina, ne bih ga dao, mislim da je on najbolji", dodao je Đurović o Sterlingu Braunu.

