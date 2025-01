"Bili smo ravni!": Sferopulos zna kako Zvezda treba da igra, a protiv Makabija nije vidio ni djelić toga

Janis Sferopulos nije bio zadovoljan igrom svog tima u porazu od Makabija u Evroligi.

Izvor: YouTube/Maccabi Tel Aviv Basketball

Crvena zvezda je doživjela težak poraz od Makabija u "Pioniru" i tako je pred naredni "vječiti derbi" u Evroligi ostala na samo jedan trijumf prednosti u odnosu na Partizan. Poslije ovog meča, trener Janis Sferopulos je jasno rekao šta je bio problem na oba kraja terena.

"Mislim da danas nismo imali enertgiju koju ovakav meč traži. Bli smo ravni cijeli meč, defanzivno jako loši, u napadu nismo pronalazili dobra rješenja", rekao je Sferopulos pred kamerama odmah nakon meča.

Na konferenciji za medije odmah je čestitao Makabiju koji je jasno bio bolja ekipa tokom cijelog meča, a detaljno je analizirao svaku četvrtinu igre svog tima. Jednostavno nije bilo ni energije ni pravih odluka koje bi donijele pobjedu ekipi koju vodi grčki stručnjak i poraz je morao da se desi.

"Danas ćemo morati da čestitamo Makabiju, zaslužili su da pobijede, igrali su bolje od nas cijeli meč. Prvu četvrtinu smo počeli bolje nego u drugoj četvrtini. Tu nismo dobro dodavali loptu, defanzivno smo kasnili da pokrijemo dobar napad Makabija, a u trećoj četvrtini smo probali da se vratimo. Smanjili smo prednost sa 15 poena na osam, ali nažalost to nije bilo dovoljno. Makabi je nastavio da igra u svom ritmu i kako je utakmica išla ka kraju oni su držali dvocifreno vođstvo i lako su dobili meč. Večeras nismo bili onakvi kakvi smo htjeli da budemo, nismo bili agresivni i to moramo da promijenimo na terenu", naglasio je on.

Postavilo se pitanje da li je smatrao da su u nekim situacijama njegovi igrači bili uplašeni i nisu htjeli da šutnu, ali on to nije smatrao. Jednostavno nije bilo dovoljno koncentracije.

"Mislim da smo generalno bili nervozni, ne znam da li smo bili uplašeni da šutnemo, ali smo bili nervozni i nismo donosili prave odluke. Sa tim se slažem. To dolazi zbog manjka koncentacije. Nismo bili koncentrisani, nismo igrali agresivno, uvijek smo bili korak iza rivala", rekao je on.