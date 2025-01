Da li će Jokić da nastupi sa najpoznatijim reperom? Nikola saslušao pitanje, pa prasnuo u smijeh

Nikola Jokić pričao je i o potencijalnom nastupu sa reperom "50cent" uskoro...

Izvor: Printscreen/X/Altitude TV/Printscreen/YouTube/Flagrant

Jedna od omiljenih pjesama Nikole Jokića je "Many Men" numera koju izvodi jedan od najpoznatijih repera svih vremena "50cent". Srpski centar zna sve riječi te pjesme i to je otkrio njegov saigrač Deandre Džordan. Sve to došlo je i do čuvenog repera koji želi da zajedno nastupe uskoro.

Jedan od prijedloga je i da se to dogodi na prestojećem Ol-staru u San Francisku. Baš to su pitali Jokića, kakve su šanse da se to dogodi u narednom periodu. "Šanse su veoma, veoma, veoma male", rekao je Nikola i prasnuo u smijeh.

Novinari su konstatovali "da šanse nisu nula" i pitali su ga da li su bar šanse veće od šansi koje je imao da pogodi trojku jednom rukom sa svoje polovine. "Veće su šanse da opet pogodim taj šut."

DJ telling Jokić that his song is playing “Many men”pic.twitter.com/5KgY6Rwj2a — Tatiana (@Tatianaclinares)January 22, 2025

Potom je pričao o samom Ol-staru. "Volm da dijelim teren sa njima, unikatna je šansa za to. Učim od drugih ljudi tamo, kako se kreću, šta rade. Imate vremena za takve stvari tamo. Jeste da se igra meč, sve to stoji, ali imamo više vremena. Nije meč na život i smrt. Ustvari, nisu ni ove utakmice takve. Ma, znate na šta mislim", nasmijao se Jokić na kraju.