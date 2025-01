"Sve znam, ali neću to da prihvatim": Moka Slavnić se za MONDO kroz suze oprostio od Dražena Dalipagića

Zoran Moka Slavnić se u razgovoru za MONDO oprostio od Dražena Praje Dalipagića, svog prijatelja, rivala, saigrača...

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Preminuo je velikan, najveći među košarkaškim džinovima Partizana i Jugoslavije, ali i čovjek koji je na nagovor prijatelja u nevolji stigao u Crvenu zvezdu. Umro je Dražen Dalipagić, popularni Praja, čovek koji je tri puta razbio čak i najvećeg ikada Majkla Džordana. A sada se u kratkom razgovoru za MONDO od njega oprostio Zoran Moka Slavnić.

Sa Mokom Slavnićem je Dalipagić bio sve što se može biti. Prvo rival, pa saigrač u reprezentaciji. Potom saigrač u klubu, da bi na kraju Moka 1990. godine ubijedio Praju da odigra još jednu sezonu i da ponese dres Crvene zvezde. Nije bilo lako Moki da govori, ali je htio da se na dirljiv način oprosti od svog velikog prijatelja.

"On je pod broj jedan bio moj prijatelj. Pod broj dva na sreću ili nesreću pratim njegovo stanje koje je bilo jako loše u posljednje vrijeme, ali uvijek sam se nadao da se to neće desiti. Otišli su u skorije vrijeme od Petra Skansija, Damira Šolmana, Ratomira Tvrdića, Dragana Kapičića... Sada je otišao jedan u bukvalno smislu te riječi sportska svjetska legenda", rekao je Zoran Moka Slavnić za MONDO.

Najbolji gdje god je bio, sa njim sam uživao

Zoran Moka Slavnić i Dražen Dalipagić su zajedno igrali u reprezentaciji na Olimpijskih igrama 1976. u Montrealu kada je osvojeno srebro i četiri godine kasnije kada se ostvario najveći uspjeh naše košarke zlatom u Moskvi. Zajedno su bili u Portoriku 1974. na Svjetskom prvenstvu kada su bili srebrno, ali i četiri godine kasnije u Manili kada su osvojili kultno zlato. Na tri uzastopna Eurobasketa od 1973. do 1977. su osvajali zajedno zlata, pa su 1979. u Italiji uzeli bronzu. Gdje god da se Praja pojavio bio je najbolji!

"To je najbolji strijelac svih vremena u eks Jugoslaviji i do dan-danas. Gdje god da je igrao. Imao sam tu čast da igramo istih godina u reprezentaciji, da igramo u klubu, pa i da mu budem trener u Crvenoj zvezdi. Gdje ćeš veće i duže uživanje?", istakao Slavnić.

Nije ih samo povezivala košarka nego i lično prijateljstvo. Nedavno se Moka u suzama oprostio od Dragana Kapičića, a sada je jedva uspio da kaže koju riječ o još jednom velikanu koji nas je napustio... "Znamo se preko 50 godina sa njegovom familijom, djecom... Iako sam očekivao, svi smo bili spremni na to, ipak nisam bio spreman do kraja da to prihvatim. Nemam šta drugo da kažem, to je dosta", rekao je na kraju emotivnog obraćanja za MONDO Moka Slavnić.

Počivaj u miru Prajo. Takve više ne prave.