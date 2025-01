Praja je bio idol svima, a on se divio fudblaeru Veleža: Zbog njega je dobio nadimak

Dražen Dalipagić dobio je nadimak po kome ga svi znamo zbog - fudbala!

Izvor: MN PRESS

Dražen Dalipagić je svima bio poznat pod nadimkom Praja, a malo ko zna kako ga je dobio. Rođeni Mostarac donio je ovo ime u Beograd i ostalo je vezano za njega do kraja života. Svi su ga znali kao Praju, a zapravo je sve krenulo sa treninga, ali fudbalskog.

Kao i svi u Mostaru Dražen Dalipagić je prvo htio da bude fudbaler! Navijao je za Velež, a kada je krenuo da trenira za "rođene" postao je Praja. Zbog visine odmah je stavljen u zadnju liniju. igrao je štopera, a pošto je u to doba njegov omiljeni centarhalf Veleža bio Dane Prajo - mladog Dalipagića su prozvali Prajo.

Igrao je Dane Prajo za Velež od 1952. do 1963. godine, ali je bio uglavnom povremeni prvotimac. Iz nekog razloga je Dalipagiću baš on bio idol i uzor. Pored Muića, Rebaca, Zelenike, Radiljevića, Selimotića koji su svi redom bili bolji igrači iz nekog razloga Dalipagiću je baš Prajo prirastao za srce. Kada je kao mladić došao u Beograd to Prajo je preraslo u Praja i ostalo tu zauvijek. Teško da je štoper rođen 1. marta 1931. godine mogao da zamisli da će se njegovo ime pominjati i skoro sto godina kasnije i to zbog - košarke!

Prajo bio anoniman, Praja baš i ne!

Za razliku od svog idola Dražen Dalipagić nije bio ni najmanje anoniman. Za njega se čulo od Mostara i Beograda pa sve do dalekih Filipina, Sjedinjenih Američkih Država i NBA lige. Mogao je da bude prvi Evropljanin u NBA, ai je to odbio, a sa reprezentacijom je osvajao zlata na Olimpijskim igrama, Svjetskom i Evropskom prvenstvu. Karijeru je završio kao najbolji strijelac nacionalnog tima, ali i Partizana, dok je od crno-bijelih napravio velikana.