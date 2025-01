"Skloni se od moje žene, znam šta si uradio": Kobi Brajant ga gledao kao brata, a onda u kolima saznao istinu

Kobi Brajant tvrdio je da mu je slavni saigrač i "brat i mentor". Kada mu je supruga rekla šta je od njega doživjela, uzeo je telefon, pozvao ga i nakon toga više nikad nisu bili prisni

Izvor: Profimedia

Sezona 2004/05 Los Anđeles Lejkersa bila je jedna od najtežih u novijoj istoriji. Pod vođstvom Fila Džeksona okupljen je tim sa kojim je najveća franšiza trebalo da krene dalje poslije poraza od Detroita 2004. u finalu i nakon rastanka sa šampionskim asovima - Šekilom O' Nilom i Derekom Fišerom, koji su otišli u Majami i Golden Stejt.

Međutim, sezona je postala potpuni debakl i bila je jedna od najlošijih u istoriji Lejkersa. Iako je trener bio Fil Džekson, iako je vođa bio Kobi Brajant, bili su potpuno neuspješni, pobijedili su samo u 34 utakmice i prvi put u 11 godina nisu ušli ni u plej-of.

Iako je tim imao i iskusne asove poput Vlada Divca, koji se sa 36 godina vratio iz Sakramento Kingsa, kao i one u punoj snazi, poput Lamara Odoma, tada 24-godišnjaka, malo toga je "štimalo" u svlačionici. I ne samo u njoj.

Jedan od najvećih skandala te sezone nastao je u novembru 2004, kada je tada tek penzionisani Karl Meloun nepristojno dobacivao supruzi Kobija Brajanta, Vanesi, iako su bili kućni prijatelji. Ona je tada imala 22 godine, a Meloun 41 i njegov agent otkrio je detalje te situacije:

"Kada je vidjela da nosi kaubojski šešir i čizme, pitala ga je - Hej, kauboju, šta loviš? Dva puta je to rekla, a on joj je na to odgovorio: 'Lovim male meksičke djevojke'", rekao je Dvajt Menli, predstavnik Karl Melouna.

"Kobi se osjeća izdano"

Dogodilio se to samo nekoliko mjeseci nakon što je "Poštar" završio karijeru takođe baš u Lejkersima 2004. i u jeku njihovog porodičnog druženja. Mnogi su bili iznenađeni time kolike je razmjere ovaj skandal dobio.

Tada Kobijev agent, a sada generalni menadžer Lejkersa Rob Pelinka, pokrenuo je sve kada je izjavio za "ESPN" da je Meloun iznio "nekoliko nepristojnih komentara" na račun Vanese Brajant, Kobijeve supruge, a sve u toku utakmice Lejkersa i Milvokija 23. novembra, u kojoj su domaći pobijedili 100:96. Kobi je te večeri ubacio 30 poena, Odom 17, Keron Batler 16, a Divac je imao simboličan nastup od pet minuta.

"Kobi i Karl Meloun imali su iskreno prijateljstvo i bili su više od saigrača. Njihove supruge su takođe prilično dobre prijateljice. Kobi mi je rekao da se osjeća izdano i povrijeđeno zbog svega što se događalo", dodao je Pelinka.

Kada je čuo za tu izjavu, Meloun je sa svoje farme u Arkanzasu odgovorio kratko: "Nesreća voli društvo", rekao je Meloun u bukvalnom prevodu njegove rečenice ("Misery loves company"). "To je holivudska sapunica i neću da budem zvijezda u još jednoj Brajantovoj sapunici", dodao je Meloun.

"Bio mi je kao brat"

Tih godina, Kobi Brajant bio je u centru pažnje i zbog optužbi za zlostavljanje sobarice 2003. godine u Koloradu, od koga je oštećena odustala u toku suđenja, a on se izvinio i priznao da je imao sa njom odnos, ali uz obostrani pristanak. Njegova supruga Vanesa je prešla preko toga, a toliko su u tom periodu bili u medijima da je tada bilo uobičajeno da se ogromna pažnja posvećuje svemu što im se dogodi van terena.

Evo šta je o toj situaciji rekao Kobi Brajant: "Ne znam da li postoji u ovoj prostoriji bilo ko koga ne bi uznemirili ti komentari koje je Meloun rekao. Prošlog mjeseca smo moja supruga, ja, njegova supruga bili zajedno i lijepo se proveli. Bili smo u njihovoj kući, šalili se, zbijali šale jedni na račun drugih, bili sarkastični jedni prema drugima, čuvali malu djecu i radili takve stvari", kazao je Kobi Brajant.

"Rekao je to što je rekao i vjerujem iz dubine duše da nije bio nesporazum. Moja supruga neće to da trpi. Osjetila se veoma neprijatno u njegovoj blizini do te mjere da je morala da pozove njegovu suprugu i da joj kaže", dodao je Kobi.

On je rekao da se i telefonom čuo sa Melounom nakon svega i naveo da mu se Karl Meloun izvinio. "Bio mi je kao mentor, kao brat i kada se ovako nešto dogodi, naravno da ste uznemireni i povrijeđeni", rekao je Kobi.

"Ja sam udata žena"

Pelinka je iznio nakon Brajanta dodatne detalje koji nisu govorili Melounu u prilog.

"Karl i njegov sin sjedeli su na jednoj utakmici u prvom redu, a Vanesa je pričala telefonom sa njegovom suprugom, Kej i rekla da je Melounu junioru dosadno. Tada je Karlova supruga dala broj svog muža Kobijevoj supruzi i ona ga je pozvala da joj se pridruži na njenim mjestima. Kada je pozvala, Karlov odgovor je bio 'Zašto ti ne bi došla do mene i dala mi veliki zagrljaj?'. Na pitanje zašto bi to uradila, Meloun joj je odgovorio: 'Bićeš na naslovnoj strani svakog magazina u zemlji'", kazao je Pelinka.

Meloun je nakon toga postao agresivan, pitao je Kobijevu suprugu da li joj se sviđa i zapitkivao je da li zna da čuva tajnu, jer želi da joj nešto kaže. Na to mu je Vanesa Brajant rekla da je udata, a da je Meloun toliko stariji od nje da bi mogao da joj bude otac.

"Vanesa je poslije utakmice vratila Melounovog sina njegovom ocu, pitala ga tada zašto nosi šešir i cipele kao kauboj, a na putu ka kući rekla je Kobiju Brajantu šta je doživjela. Kobi je poslije toga pozvao Karla i on ništa nije negirao, već je samo rekao Brajantu 'Znaš me'. Brajant mu je odgovorio: 'Tačno je, znam te i kloni se moje žene'. Dan kasnije je Karl sve to negirao kada su svo četvoro bili zajedno na telefonskoj vezi", objasnio je Pelinka.

Meloun osjećao da ga je Brajant "prodao"

Iz Melounovog ugla, svađa između njih dvojice počela je u prethodnoj sezoni, kada se poverio Brajantu da želi da bude više sa svojom porodicom, dalje od košarke, a Kobi je nakon toga izašao u medije i rekao da "osjeća da će se Karl povući". Meloun je osjetio da je to pritisak na njega, da ga stavlja u poziciju "tereta" za svlačionicu i nije mu bilo prijatno.

Dok su godine prolazile, a Kobi Brajant osvajao titule i postajao jedan od najboljih košarkaša ikad, bilo je sve manje ovakvih pikanterija iz njegovog privatnog života u javnosti. Nakon aktivne igrače karijere bio je potpuno privržen porodici, postao je trener košarkaškog tima djevojčica i poginuo je 26. januara 2020. na helikopterskom letu ka utakmici svoje ćerke Điane Brajant, uz još sedam osoba.

"Počivaj u miru brate, molim se za tvoje"

Kobi i Vanesa Brajant dobili su četiri ćerke u decenijama dugom braku. Za slavnim košarkašem su poslije strašne nesreće i njegove pogibije sa Điđi ostali supruga, najstarija ćerka Natalija (2003), Bjanka (2016) i Kapri Brajant (2019).

Karl Meloun živi povučeno od javnosti, sa svojom porodicom u Juti, gdje je kao igrač Jute Džez uz Džona Stoktona činio osnov jednog od najuzbudljivijih timova u istoriji NBA lige, bez obzira na to što nikad nije osvojio titulu. Kada je saznao za Brajantovu smrt, posvetio mu je emotivnu poruku. "Bez teksta sam. Kobi i Điana, nikad nećete biti zaboravljani. Bio je blagoslov vidjeti koliki si uticaj imao u ovom svetu, Kobi. Molim se za porodicu Brajant. Počivajte u miru, mlađi brate i Điđi".